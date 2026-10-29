Formula 1
Ricciardo: "Verstappen ile Le Mans 24 Saat'e yarışmak güzel olur"
Formula 1'den 2024'te ayrılan Daniel Ricciardo, Le Mans 24 Saat yarışında tek seferlik bir geri dönüş yapabileceğini açıkladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 12:40
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Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing and Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Outside the Paddock
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Eski Formula 1 sürücüsü Daniel Ricciardo, Le Mans 24 Saat yarışında bir defaya mahsus olmak üzere yeniden piste çıkmayı değerlendirebileceğini söyledi.
Sekiz Grand Prix zaferi bulunan Avustralyalı sürücü, yarış kariyerini kendi istediği şekilde noktalamak istediğini belirtirken eski Red Bull takım arkadaşı Max Verstappen ile aynı aracı paylaşma fikrine de sıcak baktığını ifade etti.
Ricciardo, 2024 Singapur Grand Prix'sinin ardından Formula 1'den ayrıldığından bu yana yarışmadı. Ancak F1 Beyond the Grid podcast'ine konuk olan Avustralyalı sürücü, kaskını son kez çıkardığında mutlu olacağı bir deneyim yaşamak istediğini dile getirdi.
Ricciardo, "Bir yıl önce bana sorsaydınız bir daha asla kask takmayacağımı söylerdim. Bitmişti, hepsi bu. Ancak yarış kariyerimi biraz daha kendi şartlarıma göre bitirmenin güzel olabileceğini düşünüyorum."
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Kaskımı çıkardığımda gülümsediğim ve mutlu olduğum bir şey yapmak istiyorum. Belki de ihtiyacım olan son kapanış böyle bir deneyim olur." dedi.
Le Mans 24 Saat'te hangi sürücüyle aynı aracı paylaşmak isteyeceği sorulduğunda ise Ricciardo, "Üzerinde baskı oluşturmak istemiyorum ama elbette Max, listemin üst sıralarında yer alırdı."
"2018'de Red Bull hakkında ve ‘Acaba şöyle olsaydı ne olurdu?’ diye konuşmuştuk. Kariyerimin son döneminde takıma geri dönmeye çalışıyordum. Belki de bu, insanlara istediklerini vermenin bir yolu olabilir." şeklinde yanıt verdi.
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- Motorsport.com Ekibi
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