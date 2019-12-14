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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Verstappen ile aramızda asla politik oyun olmadı"

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Ricciardo: "Verstappen ile aramızda asla politik oyun olmadı"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ara 2019 16:20

Daniel Ricciardo, Max Verstappen'le takım arkadaşı olduğu dönemde aralarında hiçbir zaman politik oyun olmadığını ve ikisinin de Red Bull Racing'de birbirlerine saygı duyduğunu düşünüyor.

Daniel Ricciardo ve Max Verstappen 2016-18 yılları arasında iki buçuk yıl boyunca Red Bull Racing'de takım arkadaşı oldular.

İki pilot da birbirlerini sürekli olarak zorladı ve hem performanslarını arttırdılar hem de takımın daha iyi sonuçlar almasına yardım ettiler.

Birbirleriyle zaman zaman temas ve tartışma yaşadılar ve Ricciardo, geçen yıl Bakü'deki olayın da etkisiyle 2019'da Renault'ya geçme kararı aldı.

Ricciardo, “Birbirimiz için oldukça iyi olduğumuzu düşünüyorum. Benimle yarışırken kesinlikle büyüdü. Benden bir şeyler öğrendiğini söylemek istiyorum çünkü daha uzun süredir takımdaydım ve ondan daha büyüktüm. Şimdi birkaç yıl önce olduğundan daha az ateşli, daha istikrarlı ve olgun olduğunu görebilirsiniz. Bence şimdi olması gereken yeri buldu ve eğer buna katkıda bulunduysam harika ve değilse o zaman da sorun değil." dedi.

İkili 2017 Macaristan'da çarpışmış ve Ricciardo bu duruma çok sinirlenmişti.

Avustralyalı pilot, "2017 Budapeşte'de, yarışımı henüz ikinci virajda elimden aldı. Ama bu anları bile geride bıraktık ve sonuçta birbirimize saygı duyuyoruz. Verdiğimiz mücadelenin sıcağında, bazı şeyler oluyor ve zaten ne kadar rekabetçi olduğumuzu biliyoruz. Ne kadar rekabetçi olduğunu biliyorum ve o da benim ne kadar rekabetçi olduğumu biliyor. Bence birbirimizin rekabet etme isteğine saygı gösteriyoruz ve bu yüzden böyle devam edebiliyoruz.

“Politik anlamında kesinlikle hiçbir savaş yoktu ya da belki de bunu göremeyecek kadar aptaldım (gülüyor)."

“Ama hayır, bu konuda iyiydi. Ne yaptığımızı ve amacımızın ne olduğunu biliyorduk. Bu yüzden iyi anlaştık.” dedi.

Ricciardo'ya göre Verstappen, şampiyon olacak yeteneğe de sahip.

“Evet, yetenek söz konusu olduğunda kesinlikle öyle. Kalan şeyler benim için veya bu konumda olabilecek herhangi biri için geçerli. Mesela büyük bir yetenekle şampiyonaya katılma şansın var, ama gerisini halledebiliyor musun? Baskıyla, ortamla ve beklentilerle başa çıkabiliyor musun? Gece hâlâ iyi uyuyabiliyor musun? Ya da her şeyi düşündüğün içini kendini yormaya mı başlıyorsun? Bu da senin odak noktanı mı etkiliyor? Ama evet, içinde bunu yapacak yetenek var."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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