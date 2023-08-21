"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"
Eski Shadow F1 sürücü ve üç kez Le Mans 24 Saat galibi David Kennedy, Daniel Ricciardo'nun Max Verstappen için ideal takım arkadaşı olduğu görüşünde.
Avustralyalı pilot, McLaren ile geçirdiği iki zor yılın ardından geçen yılın sonunda kontratını feshetti ve bu yıla Red Bull'un yedek pilotu olarak başladı.
Fakat sezon ortasında AlphaTauri sürücüsü Nyck de Vries'in yerine geçen Ricciardo, daha yavaş bir araçla yarışsa da, 2025'te Red Bull'a geçmenin hesaplarını yapıyor.
Ricciardo'nun Sergio Perez'in koltuğu için adaylardan birisi olduğu, Red Bull yönetimi tarafından doğrulandı.
Eski Shadow F1 sürücüsü ve üç kez Le Mans 24 Saat galibi David Kennedy PlanetF1.com'a verdiği demeçte Ricciardo'nun De Vries'e tercih edilmemesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Oraya daha önce gelmemesine şaşırdım."
"Bence Verstappen ile takım arkadaşı olarak yarıştığı dönemki seviyesi gerçekten saygıdeğerdi."
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Belki o zamanlar başka sorunlar yaşanmış olabilir ama sadece performansa bakarsanız Ricciardo en iyisiydi."
Verstappen'in performansına dikkat çeken Kennedy, "Böylesine olağanüstü yeteneklere sahip birinin takım arkadaşı olmak dünyanın en zor işi."
"Tecrübelerime göre bunun üstesinden gelebilecek çok ama çok az kişi var."
"Aklıma gelen kişi Eddie Irvine. Eddie gelmiş geçmiş en iyi yarış pilotlarından birinin [Michael Schumacher] yanında oturuyordu ve her seferinde pist çıkıp gerçekten zorlayabiliyordu."
"Red Bull'un içinde bulunduğu durumun zor olduğunu biliyorum. Fakat Daniel'in her zaman çok sağlam bir oyuncu olduğunu düşündüm. Verstappen'in sahip olduğu o sihre sahip olmayabilir ama o kadar yakın ki mükemmel bir takım arkadaşı olurdu."
"Çok sert ama başka birinin kendisinden daha iyisini yapabileceğini de kabullenebiliyor. Sonuçta akıllı bir yarışçıysanız, hâlâ yarışı kazanabilirsiniz."
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