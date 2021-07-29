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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Selin Elif Köse

Daniel Ricciardo, Max Verstappen ile takım arkadaşı olduğu zamanlarda Hollandalı pilotun yaptığı hataları, artık yapmadığını söyledi.

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Verstappen, 2016 yılında sezon ortasında Toro Rosso’dan Red Bull’a terfi edilerek Daniil Kvyat’ın yerini aldı.

Hollandalı pilot, 18 yaşındayken Red Bull ile katıldığı ilk yarış olan İspanya Grand Prix’sinde zafer kazanırken, tarihin en genç Formula 1 galibi oldu. Fakat bu noktadan sonra, pist üzerinde agresif sürdüğü için rakipleri ve hayranlar tarafından oldukça eleştirilmeye başlandı.

Verstappen, 2018 sezonunun ilk yarışlarında birçok kez kaza yaptı. Bu kazaların arasında, Bahreyn’de Lewis Hamilton ve Çin’de Sebastian Vettel’le yaşadığı temas da yer alıyor.

Aynı sezonda Monako’da antrenman seansında yaptığı bir hata yüzünden, yarışta gridin en arkasından start almak zorunda kaldı. Takım arkadaşı Ricciardo ise Monte Carlo’da rahat bir zafer kazandı.

Bunun ardından Verstappen’in yaklaşımı değişti ve şu ana kadar Red Bull ile 12 galibiyet kazanırken, 2021’deki şampiyonaya da liderlik ediyor. 

Macaristan Grand Prix’si öncesinde konuşan McLaren pilotu Ricciardo, Verstappen’in sürüşünün olgunlaştığını ve kariyerinin başlarında yaptığı hatalarından ders çıkardığını söyledi.

Ricciardo, “Bence Max, F1’deki ilk yarışlarından biraz baskı altındaydı.”

“Kesinlikle bu hataları artık yapmayı bıraktı ve bir pilot olarak da olgunlaştı.”

“Tabii ki her zaman sert mücadele ediyor ama 3 yıl boyunca takım arkadaşım oldu ve sadece iki kez çarpıştık. Bence bu oldukça az bir sayı.”

Ricciardo, Britanya Grand Prix’sinde Hamilton ile Verstappen arasında yaşanan kazaya da değindi ve Hamilton’ın fazla cesur bir hamle yaptığını düşünse de bu kazayı bir yarış olayı olarak tanımladı.

Avusturyalı pilot, “Bütün yıl boyunca sert mücadele ettiler. Bence bu bir yarış olayıydı.”

“Önemli olan, Max’in kazanın ardından iyi olmasıydı.”

“Elbette bu sağlık açısından iyi bir durum ama şampiyonayı da çok etkiledi.” diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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