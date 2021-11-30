Ricciardo: “Verstappen, agresifliğini geliştirdi”

Red Bull sürücüsü Verstappen, F1 kariyerinde ilk kez şampiyonluk için savaşıyor. Bu sezon dokuz yarış kazanan Hollandalı sürücü, son iki yarış öncesinde Lewis Hamilton’ın sekiz puan önünde yer alıyor.

İkili arasındaki mücadele oldukça yoğun ve hatta Britanya ve İtalya yarışları da dahil olmak üzere birkaç kez temas yaşadılar.

Verstappen’in agresif sürüşü, Brezilya GP’de yaptığı savunmayla beraber yeniden ilgiyi üzerine çekti.

Red Bull’da 2016-2018 yıllarında Verstappen’le takım arkadaşı olan Ricciardo, Hollandalı sürücünün artan olgunluğunun, daha fazla olay yaşamaktan kaçınmasına yardımcı olduğunu ancak agresifliğinin hâlâ devam ettiğini düşünüyor.

Ricciardo, “Genel olarak, onun takım arkadaşı olmak… Onu dışarıdan izleyen herkesten daha fazla bilgiye sahip miyim bilmiyorum. Çünkü takım arkadaşı olun ya da olmayın, Maxi’i biliyorsunuz, sürüş yeteneklerini, sürüş şeklini biliyorsunuz.”

“Her zaman agresif bir yaklaşım sergiliyor, ancak kesinlikle zaman geçtikçe olgunlaştığını ve ilk yıllarına göre daha az olaya karıştığını düşünüyorum.”

“Bu yüzden kesinlikle bu agresifliğini geliştirdiğini düşünüyorum, ancak yine de hâlâ agresif.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Brezilya GP’de Verstappen’in Hamilton’a yaptığı savunma hakkında ise Ricciardo, “Bu hamle doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Ancak galibiyet ve şampiyonluk için savaşıyorsunuz. Bu yüzden elinizden geldiği kadar mücadele etmek ve liderliği korumak istiyorsunuz. Bu hamle ikisinin de pist dışına çıkmasına sebep oldu, belki de bu yüzden limitleri aşmıştı.”

“Dediğim gibi, spordaki ilk yıllarına göre olgunlaştı. Ancak son yıllarda yaklaşımı değişmedi ve buna her zaman saygı duydum. Max ile her zaman sert yarışmak durumundasınız.” ifadelerini kullandı.