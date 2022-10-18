Ricciardo: "Verstappen, 2018'den sonra çok değişti"
Daniel Ricciardo, Max Verstappen'in birlikte çalıştıkları son yıl olan 2018'de "bazı şeylerin farkına vardığını" ve ileriye doğru büyük bir adım attığını düşünüyor.
Max Verstappen, 2015 yılında tüm zamanların en genç pilotu olarak F1'e girdi ve bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra da en genç F1 yarış galibi oldu.
Hollandalı pilotun yeteneği o zamanlar zaten belli olmasına rağmen, yine de bazı hatalar ve yanlış değerlendirmeler yapıyordu.
Verstappen artık griddeki en eksiksiz sürücülerden biri olarak kabul görüyor ve nadiren hata yapıyor.
Helmut Marko, Verstappen'in 2022'de büyük bir adım attığını söylese de, Daniel Ricciardo'ya göre Hollandalı pilotun değiştiği yıl 2018'di.
Ricciardo, "Bence 2018'de, yani onunla birlikte yarıştığım son yılda kesinlikle ileriye gitti."
"İlk beş ya da altı yarışta sık sık duvara çarptı, kazalar ya da hatalar yaptı."
"Fakat sonrasında sanki bir şeylerin farkına varmış ve olgunluk açısından ileri gitmiş gibi görünüyordu. Bu da doğal bir şey, hepimiz bunu yaşıyoruz."
"Bence o sezonun ortasında artık daha komple bir sürücü oldu." dedi.
Ricciardo 2018'in sonunda takımdan ayrılırken, Verstappen takımda kaldı ve kontratını 2028'e kadar uzattı.
Verstappen'in artık iki dünya şampiyonluğu var ve bu durum Ricciardo'yu pek şaşırtmıyor.
"Bir gün kimin dünya şampiyonu olacağını tahmin etmek her zaman zordur ama bu konuda yetenekli olan sürücüleri diğerlerinden ayırabilirsiniz. Ben de onun doğru araçla kesinlikle dünya şampiyonu olma şansına sahip olduğunu gördüm."
"Şahsen şampiyon olmasını bekliyordum."
"Tabii ki başarının garantisi yok ama özellikle çok genç olduğu için bunun geleceğini görebiliyordum. Yani bu pozisyonda olması beni şaşırtmıyor."
"Fakat şu anda bile bunun onun beş şampiyonluğundan ikincisi mi yoksa üç şampiyonluğundan ikincisi mi olduğunu söylemek zor."
"Sonunda şampiyon olmak için doğru pakete ve doğru ekibe de ihtiyacınız var."
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