Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''

Bu sezon takım değiştiren sürücüler arasında yeni takımına alışmakta zorlanan pilotlardan biri olan Ricciardo, geçtiğimiz hafta Paul Ricard'da düzenlenen Fransa Grand Prix'sinde ilk altıya girmişti.

Avustralyalı pilot, Steiermark Grand Prix'si hafta sonunun ilk gününde Red Bull Ring'de yapılan iki antrenman seansında da takım arkadaşı Lando Norris'i geçmeyi başardı ve ikinci antrenmanı, günün lideri Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansından sonra konuşan Ricciardo, ikinci pozisyonu görmeyeli uzun zaman olduğunu ve az yakıtla gittikleri seanslarda tempolarının iyi göründüğünü açıkladı.

Ricciardo, ‘’Uzun zaman olmuştu. Geçtiğimiz sezon iyi cuma günleri geçirmiştik, ikinci üçüncü olmuştuk. Bu iyi bir şey. Biraz tanıdık bir his. Aslında garip oldu çünkü çok yağmur yağmasını bekliyorduk.''

''Radardan gördüğüm kadarıyla yağmur pisti es geçti ve muhtemelen aşağıdaki köye gitti! Ancak biz kuruyduk. Az yakıtımız varken ki tempomuz iyi duruyor. Sabah seansından bir şeyler öğrendik. Ancak kesinlikle verimli bir öğleden sonra oldu.’’ ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kuru zemindeki hızlarının iyi olup olmadığı sorulan Ricciardo, tempolarının iyi durduğunu ancak bu akşam yapacakları çok iş olduğunu söyledi.

Avustralyalı pilot, ‘’Evet kesinlikle kuru zemindeki hızımız iyi duruyor. Neler olacağını göreceğiz.''

''Daha sadece Cuma günündeyiz ancak ilk 10’da olmaktansa ilk 3’te olmayı tercih ederim. Bu akşam yapacağımız çok iş var, biraz ayarlama yapacağız. İyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum.’’ dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images