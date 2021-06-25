Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "Her şey iyi görünüyor" Sonraki / Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"
Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''

Ekleyen:
, Editör

McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo, ikinci sırada tamamladığı ikinci antrenmanlardan sonra verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''

Bu sezon takım değiştiren sürücüler arasında yeni takımına alışmakta zorlanan pilotlardan biri olan Ricciardo, geçtiğimiz hafta Paul Ricard'da düzenlenen Fransa Grand Prix'sinde ilk altıya girmişti.

Avustralyalı pilot, Steiermark Grand Prix'si hafta sonunun ilk gününde Red Bull Ring'de yapılan iki antrenman seansında da takım arkadaşı Lando Norris'i geçmeyi başardı ve ikinci antrenmanı, günün lideri Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansından sonra konuşan Ricciardo, ikinci pozisyonu görmeyeli uzun zaman olduğunu ve az yakıtla gittikleri seanslarda tempolarının iyi göründüğünü açıkladı.

Ricciardo, ‘’Uzun zaman olmuştu. Geçtiğimiz sezon iyi cuma günleri geçirmiştik, ikinci üçüncü olmuştuk. Bu iyi bir şey. Biraz tanıdık bir his. Aslında garip oldu çünkü çok yağmur yağmasını bekliyorduk.''

''Radardan gördüğüm kadarıyla yağmur pisti es geçti ve muhtemelen aşağıdaki köye gitti! Ancak biz kuruyduk. Az yakıtımız varken ki tempomuz iyi duruyor. Sabah seansından bir şeyler öğrendik. Ancak kesinlikle verimli bir öğleden sonra oldu.’’ ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kuru zemindeki hızlarının iyi olup olmadığı sorulan Ricciardo, tempolarının iyi durduğunu ancak bu akşam yapacakları çok iş olduğunu söyledi.

Avustralyalı pilot, ‘’Evet kesinlikle kuru zemindeki hızımız iyi duruyor. Neler olacağını göreceğiz.''

''Daha sadece Cuma günündeyiz ancak ilk 10’da olmaktansa ilk 3’te olmayı tercih ederim. Bu akşam yapacağımız çok iş var, biraz ayarlama yapacağız. İyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum.’’ dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

Önceki haber

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

Sonraki haber

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

5 s
2
Formula 1

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider

7 s
3
Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

10 s
4
Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

1 g
5
Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

12 s
Son Haberler
Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"
F1

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"

23dk
Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''
F1

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''

43dk
Alonso: "Her şey iyi görünüyor"
F1

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

1 s
Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"
F1

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

1 s
Gasly: “İkinci antrenman seansını kaçırmam büyük şanssızlıktı”
F1

Gasly: “İkinci antrenman seansını kaçırmam büyük şanssızlıktı”

1 s
Son Videolar
Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
2 s

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Daha fazlası
Betim Aker
Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak" Styrian GP
Formula 1

Hamilton: ''Red Bull'u yenmek zor olacak"

Hamilton: ''Formula 1'in Britanya GP'ya tam kapasiteyle dönmesi için çok erken''
Formula 1

Hamilton: ''Formula 1'in Britanya GP'ya tam kapasiteyle dönmesi için çok erken''

Ricciardo: ''Üzerinde çalışmamız gereken şeyler var ancak gelişim gösterdik'' Styrian GP
Formula 1

Ricciardo: ''Üzerinde çalışmamız gereken şeyler var ancak gelişim gösterdik''

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor
Formula 1 Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider

Wolff: “Yarış bugün olsaydı, iyi bir durumla karşılaşmazdık”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Yarış bugün olsaydı, iyi bir durumla karşılaşmazdık”

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"

Son Haberler

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.