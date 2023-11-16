Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"

Las Vegas’ın büyülü ışıkları altında yapılan açılış töreninin ardından Daniel Ricciardo, şehirde olmayı çok sevdiğini söyledi.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Sezonun son haftalarının formda takımının pilotu Ricciardo, Brezilya hafta sonunu şanssız noktalamıştı. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda’nın hem sprint yarışında hem de ana yarışta puan almasına karşılık Ricciardo, Pazar günü startta arka kanadının aldığı hasar sebebiyle bir tur geri düşmüştü. Ricciardo yarışı bir tur geride ve 13. sırada noktalamıştı.

Uzun süredir beklenen ve pahalı bilet fiyatlarının çok konuşulduğu Las Vegas GP, görkemli bir açılışın ardından başlamış oldu.

Açılış hakkında birçok pilot gibi düşüncelerini açıklayan Ricciardo, yarışın burada olmasından keyif aldığını ancak bilet fiyatlarının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Ricciardo, "Açıkçası normal bir programmış gibi yarışacağız. Ama burada bir yarış düzenlemek harika olacak. Beni yanlış anlamayın ama AirBnb kiralayıp izole olabildiğimiz yarışları seviyorum. Ama Vegas’a da bayılıyorum. Burada olmak harika."

"Dün gece piste bakmaya gittik. Pistin tamamı uzun bir DRS düzlüğü gibi. Şimdiye kadar sürdüğümüz en heyecanlı düzlük olacak. Bu yüzden heyecanlıyım." dedi.

Pahalı bilet politikası Ricciardo’ya da soruldu. Ricciardo cevabını şöyle verdi: "Bazı bilet fiyatlarını duydum. Herkesin bunu karşılayamayacağının farkındayım. Herkesin katılma şansı elde etmesini isterim. Açıkçası bu benim işim değil. Bu sporun arkasındaki şirket ben değilim. Açıkçası herkesin farklı yaşam tarzları ve gelir düzeyleri var, bu yüzden sporun sonsuza kadar erişilebilir olması güzel olurdu."

Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri

"Kesinlikle soğuk için hazırlandım. Simülasyon çalışmalarımızdan neler öğrendiğimize baktım. Benim için pisti öğrenme aşamasıydı. Tutunma seviyelerini ve yere basma kuvvetlerini tahmin ediyoruz. Ama ne olacağını bilemiyoruz."

"Ayağımı piste attığımda oldukça kaygan olduğunu gördüm. Oldukça düşük yol tutuşu vardı. Bu da sizi yüksek yere basma kuvveti kullanmaya itebiliyor. Nasıl olabileceğine dair fikir edindik. Ama sanırım oldukça kaygan olacak. Pist muhtemelen herkes için yeni ve ilginç olacak."

Pistlere tekrar dönüşü ve gelecek yıldan beklentileri hakkında da konuşan Ricciardo, Markalar Şampiyonasında 7. için mücadele verebileceklerini dile getirdi. Ayrıca gelecek sezonu dört gözle beklediğini de ekledi.

Ricciardo, "Brezilya’ya bir tur geride başlamak acı verici olsa da, bence hız ve otomobili anlama konusunda iyi işaretler aldık. Kendimi gittikçe daha rahat hissediyorum. İstediğim pek çok kutucuğu hızlıca işaretledim."

"Takımlar Şampiyonası'ndaki yedincilik için bir şansımız olduğuna göre, yardımcı olmak ve katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Buradaki uzun düzlüklere baktığımızda Williams güçlü olabilir gibi duruyor. Ama bence bir şansımız var. Austin’den önce kimse 7. olabileceğimizi düşünmüyordu. Bu yüzden bu bize zafer gibi hissettirebilir."

"Takımda bir değişim hissediyorum. Kendilerini göstermek istiyorlar. Son birkaç yarıştır Yuki ve ben iyi puanlar aldık. Bu puanların takıma biraz inanç ve güven verdiğini hissediyorum. Bu yüzden bunun gelecek yıla taşınmasını bekliyorum."

"Yeni sezonu dört gözle beklemek eğlenceli olacak. Buradan keyif alıyorum. Gerçekten iyi bir yerdeyim. Sezon arası benim için ara olmayacak. Çünkü zaten ara vermiştim. Bu yüzden bu arayı sıkı bir şekilde çalışıp sezona dört gözle başlamayı bekliyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Formula 1
Las Vegas GP

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Formula 1
Las Vegas GP

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım" Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Steiner: "Pist limitleri konusundaki başarısız incelemeden pişmanlık duymuyorum"

Steiner: "Pist limitleri konusundaki başarısız incelemeden pişmanlık duymuyorum"

Formula 1
Las Vegas GP

Steiner: "Pist limitleri konusundaki başarısız incelemeden pişmanlık duymuyorum" Steiner: "Pist limitleri konusundaki başarısız incelemeden pişmanlık duymuyorum"

Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Formula 1

Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım" Marko: "Yeni bir Max Verstappen aramayı çoktan bıraktım"

Ricciardo: “Red Bull'a dönersem Max'le rekabetim daha farklı olur”

Ricciardo: “Red Bull'a dönersem Max'le rekabetim daha farklı olur”

Formula 1
Amerika GP

Ricciardo: “Red Bull'a dönersem Max'le rekabetim daha farklı olur” Ricciardo: “Red Bull'a dönersem Max'le rekabetim daha farklı olur”

Ricciardo: "O lastiğin bana değil de kanada çarpması iyi bir şey"

Ricciardo: "O lastiğin bana değil de kanada çarpması iyi bir şey"

Formula 1
Brezilya GP

Ricciardo: "O lastiğin bana değil de kanada çarpması iyi bir şey" Ricciardo: "O lastiğin bana değil de kanada çarpması iyi bir şey"

AlphaTauri
Daha fazlası
AlphaTauri
Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Formula 1
Brezilya GP

Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var” Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi

Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi

Formula 1
Brezilya GP

Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi

Tsunoda, Meksika’daki kazasının ardından kendini odaya kapatmış

Tsunoda, Meksika’daki kazasının ardından kendini odaya kapatmış

Formula 1
Brezilya GP

Tsunoda, Meksika’daki kazasının ardından kendini odaya kapatmış Tsunoda, Meksika’daki kazasının ardından kendini odaya kapatmış

Son Haberler

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum" Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak" Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

MGP MotoGP
Katar GP

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil" Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol