Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"

Sezonun son haftalarının formda takımının pilotu Ricciardo, Brezilya hafta sonunu şanssız noktalamıştı. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda’nın hem sprint yarışında hem de ana yarışta puan almasına karşılık Ricciardo, Pazar günü startta arka kanadının aldığı hasar sebebiyle bir tur geri düşmüştü. Ricciardo yarışı bir tur geride ve 13. sırada noktalamıştı.

Uzun süredir beklenen ve pahalı bilet fiyatlarının çok konuşulduğu Las Vegas GP, görkemli bir açılışın ardından başlamış oldu.

Açılış hakkında birçok pilot gibi düşüncelerini açıklayan Ricciardo, yarışın burada olmasından keyif aldığını ancak bilet fiyatlarının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Ricciardo, "Açıkçası normal bir programmış gibi yarışacağız. Ama burada bir yarış düzenlemek harika olacak. Beni yanlış anlamayın ama AirBnb kiralayıp izole olabildiğimiz yarışları seviyorum. Ama Vegas’a da bayılıyorum. Burada olmak harika."

"Dün gece piste bakmaya gittik. Pistin tamamı uzun bir DRS düzlüğü gibi. Şimdiye kadar sürdüğümüz en heyecanlı düzlük olacak. Bu yüzden heyecanlıyım." dedi.

Pahalı bilet politikası Ricciardo’ya da soruldu. Ricciardo cevabını şöyle verdi: "Bazı bilet fiyatlarını duydum. Herkesin bunu karşılayamayacağının farkındayım. Herkesin katılma şansı elde etmesini isterim. Açıkçası bu benim işim değil. Bu sporun arkasındaki şirket ben değilim. Açıkçası herkesin farklı yaşam tarzları ve gelir düzeyleri var, bu yüzden sporun sonsuza kadar erişilebilir olması güzel olurdu."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri

"Kesinlikle soğuk için hazırlandım. Simülasyon çalışmalarımızdan neler öğrendiğimize baktım. Benim için pisti öğrenme aşamasıydı. Tutunma seviyelerini ve yere basma kuvvetlerini tahmin ediyoruz. Ama ne olacağını bilemiyoruz."

"Ayağımı piste attığımda oldukça kaygan olduğunu gördüm. Oldukça düşük yol tutuşu vardı. Bu da sizi yüksek yere basma kuvveti kullanmaya itebiliyor. Nasıl olabileceğine dair fikir edindik. Ama sanırım oldukça kaygan olacak. Pist muhtemelen herkes için yeni ve ilginç olacak."

Pistlere tekrar dönüşü ve gelecek yıldan beklentileri hakkında da konuşan Ricciardo, Markalar Şampiyonasında 7. için mücadele verebileceklerini dile getirdi. Ayrıca gelecek sezonu dört gözle beklediğini de ekledi.

Ricciardo, "Brezilya’ya bir tur geride başlamak acı verici olsa da, bence hız ve otomobili anlama konusunda iyi işaretler aldık. Kendimi gittikçe daha rahat hissediyorum. İstediğim pek çok kutucuğu hızlıca işaretledim."

"Takımlar Şampiyonası'ndaki yedincilik için bir şansımız olduğuna göre, yardımcı olmak ve katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Buradaki uzun düzlüklere baktığımızda Williams güçlü olabilir gibi duruyor. Ama bence bir şansımız var. Austin’den önce kimse 7. olabileceğimizi düşünmüyordu. Bu yüzden bu bize zafer gibi hissettirebilir."

"Takımda bir değişim hissediyorum. Kendilerini göstermek istiyorlar. Son birkaç yarıştır Yuki ve ben iyi puanlar aldık. Bu puanların takıma biraz inanç ve güven verdiğini hissediyorum. Bu yüzden bunun gelecek yıla taşınmasını bekliyorum."

"Yeni sezonu dört gözle beklemek eğlenceli olacak. Buradan keyif alıyorum. Gerçekten iyi bir yerdeyim. Sezon arası benim için ara olmayacak. Çünkü zaten ara vermiştim. Bu yüzden bu arayı sıkı bir şekilde çalışıp sezona dört gözle başlamayı bekliyorum." dedi.