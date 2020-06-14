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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo ve Webber, Mugello'nun F1 takvimine girmesini destekliyor

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Ricciardo ve Webber, Mugello'nun F1 takvimine girmesini destekliyor
Ekleyen:
, Editör
14 Haz 2020 11:32

Eski F1 pilotu Mark Webber ile Renault F1 pilotu Daniel Ricciardo, İtalyan Mugello Pisti'nin takvime girişini desteklediler.

Formula 1, takvimden düşen Azerbaycan, Singapur ve Japonya yerine çeşitli Avrupa pistlerini takvime eklemek istiyor.

Görünüşe bakılırsa üç ana aday bulunuyor ve bunlar Imola, Mugello ve Portimao. F1 yönetiminin isteği üzerine gerçekleştirilen sosyal medya anketi Portimao kazandı.

Bununla birlikte Daniel Ricciardo da bu anketle ilgili, "Ben her zaman Mugello'yu seçeceğim!" dedi.

Daha önce Mugello'da test yapan ve o dönem "Mugello’da atılan 10 tur Abu Dhabi’de atılan 1000 turdan daha iyi” diyen Mark Webber de Mugello'nun takvime girişine destek verdi.

Webber, "Bildiğim ilk şey muhtemelen 40 derece olacağı! Eğer o pistte yarışılırsa hiçbir sürücü [binen kuvvetler nedeniyle] başını dik tutamaz. Eğer Mugello'da yarışılırsa, o araçlar ile beraber, sürücülerin boyunları çok zorlanır, o pist çok ama çok hızlı."

"Mugello'da bir yarış yapılması gerçekten harika olacak. Geçmişte testler için oraya gitmiştim. Bu, kesinlikle harika bir pist." dedi.

Ancak F1 takımları hem Portimao, hem Mugello hem de Imola'da uzun süredir sürüş yapmadılar. Bundan ötürü ellerinde neredeyse hiç veri yok ve simülasyon testleri yapmaları da kolay olmayacak.

Mugello, eğer Monza'dan sonraki yarış olarak kabul edilirse, Ferrari'nin 1000. yarışı olacak.

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Editör Kemal Şengül

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