RB pilotları, sezonun ikinci yarısına ilişkin beklentilerini açıkladı
RB pilotları, yaz tatilini nasıl değerlendirdiklerini ve sezonun ikinci yarısından beklentilerini açıkladılar.
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda ile, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sinin ardından 3 haftalık yaz arasına girmişti. Yaz arasının sona ermesiyle şampiyona Zandvoort'ta koşulacak olan Hollanda Grand Prix'si ile geri dönüyor.
Sezonun ilk bölümünü inişli çıkışlı geçiren RB, daha önce getirdiği güncellemelerden istediği verimi alamamıştı. Güncellemeleri deneyerek yanlışlarını çözmeye çalışan RB için bakalım sezonun ikinci yarısı nasıl geçecek?
RB pilotları Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda, yaz arasını nasıl geçirdiklerini ve sezonun ikinci kısmından neler beklediklerini açıkladılar.
Ricciardo, yaz tatili ile ve sezonun geri kalanı ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Harika bir yaz tatili geçirdim. Avustralya’ya dönerek bazı arkadaşlarımı ve ailemi gördüm, bu yüzden kendimi yenilenmiş, fit ve sağlıklı hissediyorum."
"Zandvoort’a geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Geçen yıl, bu pistte sezonumun gidişatı tamamen değişti, ancak Oscar ile kaza yapana kadar pistten gerçekten keyif alıyordum, araç orada harikaydı."
"Tatilden önceki ivmemiz güçlüydü ve kaldığımız yerden devam edebileceğimizden eminim, kesinlikle puanlar için mücadele içindeyiz.”
Daniel Ricciardo, RB F1 Team
Fotoğraf: Davide Cavazza
Japon pilot Tsunoda ise,
“Tatilin tadını çıkardım ve şimdi yeniden yarışmaya hazırım."
"Japonya’ya döndüm ve arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmekten büyük keyif aldım, bu sezon boyunca çok sık yapma şansı bulamadığım bir şey. Ardından İtalya’ya geri döndüm ve bolca bisiklet sürdüğüm ve hatta su kayağı yaptığım bir antrenman programı uyguladım."
"Şimdi sıra Zandvoort’a geldi, dar, dolambaçlı pist ve dik virajlarıyla benzersiz bir meydan okuma. Sezonun ilk bölümünü güçlü bir şekilde tamamladık, bu yüzden bu ivmeyi şimdi de sürdürmek istiyorum.” dedi.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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