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Formula 1

Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Eski McLaren pilotları Macaristan'da uygulanan ve Lando Norris'in de sonunda uyduğu takım emirleri konusunda görüşlerini açıkladılar.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

McLaren F1'in eski pilotları Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz, McLaren'ın Macaristan Grand Prix'sinde Lando Norris ve takım emirleri konusunda izlediği yaklaşımı savundu.

Budapeşte'de Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin arkasında ikinci sırada yer alıyordu ve McLaren, Britanyalı sürücüyü son pit stop turunda önce pite alarak arkadan gelen Lewis Hamilton'a karşı önlem aldı. Sonuç olarak Norris, Piastri'yi erken pit stop yaparak geçti.

Yarışın son turlarına Norris'in mühendisi Will Joseph'in liderliği Piastri'ye bırakması için Norris’e adeta yalvarması ve şampiyonada zaferin ancak bir takım oyuncusu olarak çalışmakla geleceğini vurgulaması damgasını vurdu.

Norris, birkaç tur kala Piastri'yi öne geçirdi, ancak şampiyona lideri Max Verstappen’in kötü bir gün geçirmesi ve beşinci sırada yarışı tamamlaması nedeniyle, Norris'in Verstappen'in şampiyona liderliğindeki farkını yedi puan daha azaltma şansı vardı.

Verstappen'in şampiyonlukta şu anda 78 puanlık bir avantajı bulunuyor ve bu, kazanılabilecek yarışlar ve en hızlı turlarla birlikte üç yarışlık bir fark anlamına geliyor.

Lando Norris, McLaren, with Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, with Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris'in şampiyonluğu Verstappen'e yedi puandan daha az bir farkla kaybetmesi durumunda takımın Piastri'yi geri alma kararından pişman olabileceği tartışılıyordu ancak McLaren tarafından Piastri lehine çıkarılan Daniel Ricciardo bu yaklaşımı savundu.

Ricciardo medyaya yaptığı açıklamada, “Bu zor çünkü Macaristan'da Lando ve Oscar'dan bahsediyoruz, dolayısıyla Lando'nun önde kalması durumunda bu ilişkiyi zedeler.”

“Bu sadece takımla değil, Oscar'la da arasını bozardı ve geriye üç yarış kalmış değil.”

“Daha yarım sezon var. Sezonun geri kalanına baktığımızda Lando'nun Oscar'a yaslanması gereken zamanlar olacaktır.”

“Önünüzde yarım sezon varken bu ilişkiyi zedelerseniz bence bu noktada işiniz zorlaşır.”

“Belki Formula 1'de genç bir çocuk olsaydım bu konuda çok farklı düşünürdüm ama sanırım yaş ilerledikçe, biraz deneyim ve bilgelik kazandıkça, olaya bu şekilde bakmanız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Sainz da McLaren’ı savunuyor

2019-2020 yılları arasında takımın griddeki yükselişinin başlangıcında McLaren için yarışan Sainz, McLaren’in şampiyonluk mücadelesine dönüşme yolunda kat ettiği mesafeye saygı duyulması gerektiğini savundu. Takım, şu anda Red Bull’un 42 puan gerisinde yer alıyor.

Sainz, "Şahsen, McLaren'a karşı çok sert davrandığınızı düşünüyorum. Bir buçuk yıl önce McLaren'ın nerede olduğuna ve şu anda nerede olduğuna bakarsanız, bu takdir edilmesi gereken bir şey.”

Lando Norris, McLaren and Carlos Sainz Jr., McLaren

Lando Norris, McLaren and Carlos Sainz Jr., McLaren

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Bu, arabayı geliştirme, takımı geliştirme ve kendilerini şampiyonluk için savaşmayı düşünebilecek bir konuma getirme şekilleriyle sadece onların başarabileceği bir şey.”

“Şampiyonluğu kazanıp kazanmayacakları, yedi puan geride olup olmayacakları sadece Macaristan'daki olayla ilgili olmayabilir, belki de sezonun başında istedikleri gibi başlamadıkları için olabilir.”

“Şahsen Andrea Stella'ya, takımı idare etme şekline, her durumla başa çıkma tarzına, siz onları daha büyük şeyler için savaşmaya zorlasanız bile McLaren'da her şeyin ne kadar sakin göründüğüne hayranım. “

“Ama bence doğru yöndeler ve şu anda Formula 1'deki en güçlü takım onlar, bu yüzden onlara şapka çıkartıyorum.” dedi.

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