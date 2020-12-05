Ricciardo ve Ocon, Renault'nun "güçlü" olduğunu düşünüyor

Renault'nun Sakhir'deki yeni pist düzeninde hızlı olması zaten bekleniyordu ve Esteban Ocon cuma gününü dördüncü sırada tamamlarken, Daniel Ricciardo günü sekizinci en hızlı isim olarak tamamladı.

Renault'nun yarış temposu oldukça iyiydi ve seansın ardından konuşan Ricciardo, hafta sonu için olumlu konuştu.

Riccardo, "Bizim için güzel bir Cuma günü oldu. Pist gerçekten çok kısa ama çok beğendim ve ortadaki yeni bölümün benim en sevdiğim bölüm olduğunu söyleyebilirim."

"Bu pistte epeyce tur attık, bu yüzden biraz farklı bir şeye sahip olmak güzel. Öğleden sonra seansı gerçekten güçlüydü ve ardından akşam biraz daha deneysel şeyler yaptık."

"Esteban’ın hızı da iyi görünüyor, bu yüzden yarın iyi bir sıralama seansı geçirebileceğimizi düşünüyorum."

"Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve cumartesi günü, bugünkü hızı doğrulayabileceğimize eminim." dedi.

Esteban Ocon ise şunları ekledi: “Takım için iyi bir gün ve benim için muhtemelen sezonun en iyi cuma günüydü. Araç ilk antrenmanda hızlıydı, sonrasında ikinci seansta her şeyi gelişmeyi başardık ve mutluyuz.

"İkinci seansta yaptığımız sürüşlerde iyi bir tempoya sahiptik ve bazı sürücülerle savaşabildim ki, bu eğlenceliydi. Elde ettiğimiz bu zamanlar, sıralama turları için iyimser olmamızı sağlıyor. Ancak her şeyi doğru zamanda bir araya getirmek çok önemli olacak."

"Yeni pist çok teknik ve geçen hafta sürdüğümüzden çok farklı. Yere basma gücü daha düşük, virajlardan daha hızlı geçiyoruz, ancak buna hızlı bir şekilde adapte olduğumuzu düşünüyorum."