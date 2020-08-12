Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor

"Bu yıl kış testlerinde gerçekten iyiydik, ama o zamandan beri araç biraz değişti ve bu pistte nasıl olduğunu görmek istiyorum."

"Takım son iki yarışta 24 puan kazandık ve bu, çok iyi. Geçen Pazar sıralama turlarında iyi performans göstermemize rağmen yarışta kesinlikle fırsatları kaçırdık."

"Nedense çift pit stop stratejisini iyi şekilde uygulayamadık ve özellikle orta lastiğe geçtiğimiz ikinci bölüm bizim için zordu. Bir dahaki sefere daha iyi performans gösterebilmek adına neler yapabileceğimizi bulmalıyız. Şahsen o yarışta puan kazanamadığım için biraz üzüldüm."

"Ama kesinlikle aracın hızını artırmayı başardık ve bu güzel. Bu hafta sonu Barcelona'da her şeyi bir araya getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Son iki yarıştan da puanla ayrılan Esteban Ocon ise şunları ekledi: "En iyi sonucumu orada, Barcelona'da aldım. 2017'de beşinci olmuştum. Orada her zaman şanslıydım. Bu yüzden oraya keyifle gidiyorum çünkü en sevdiğim pistlerden biri. İspanya GP'yi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Silverstone'daki son yarışın ardından mutlu oldum. Elimizden gelen her şeyi yaptık, altı sıra yükseldik ve puan kazandık. Takım mükemmel bir strateji seçti ve uygularken de sürekli iletişimdeydik, bu yüzden ne zaman zorlayıp ne zaman yavaşlayacağımı biliyordum. Her şey yolunda gitti, pit stoplar harikaydı ve damalı bayrağa ulaşmak için sadece konsantrasyonumu korumam ve lastiklerin durumunu takip etmem gerekiyordu. Sıralamada daha iyi bir iş yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz, umarım sonraki yarışlarda da meyvelerini toplarız."