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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor

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Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor
Ekleyen:
, Editör
12 Ağu 2020 06:43

Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon, bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix'sinde iyi bir performans sergilemeyi umut ediyorlar.

Renault bu yıl şimdiye kadar yapılan tüm yarışlarda puan almayı başardı ve son iki yarışta 24 puan topladı.

Takımın topladığı 36 puanın 20'sini kazanan Daniel Ricciardo, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'de iyi performanslarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Avustralyalı pilot, "Belki de bu pist herkese diğerlerinden daha tanıdık geliyor çünkü orada hem sezon başlamadan önce hem de sezon boyunca testler yapıyoruz. Barcelona'daki hava hem kış testlerinden hem de yarışın normalde yapıldığı Mayıs ayından farklı olacak."

"Bu yıl kış testlerinde gerçekten iyiydik, ama o zamandan beri araç biraz değişti ve bu pistte nasıl olduğunu görmek istiyorum."

"Takım son iki yarışta 24 puan kazandık ve bu, çok iyi. Geçen Pazar sıralama turlarında iyi performans göstermemize rağmen yarışta kesinlikle fırsatları kaçırdık."

"Nedense çift pit stop stratejisini iyi şekilde uygulayamadık ve özellikle orta lastiğe geçtiğimiz ikinci bölüm bizim için zordu. Bir dahaki sefere daha iyi performans gösterebilmek adına neler yapabileceğimizi bulmalıyız. Şahsen o yarışta puan kazanamadığım için biraz üzüldüm."

"Ama kesinlikle aracın hızını artırmayı başardık ve bu güzel. Bu hafta sonu Barcelona'da her şeyi bir araya getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Son iki yarıştan da puanla ayrılan Esteban Ocon ise şunları ekledi: "En iyi sonucumu orada, Barcelona'da aldım. 2017'de beşinci olmuştum. Orada her zaman şanslıydım. Bu yüzden oraya keyifle gidiyorum çünkü en sevdiğim pistlerden biri. İspanya GP'yi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Silverstone'daki son yarışın ardından mutlu oldum. Elimizden gelen her şeyi yaptık, altı sıra yükseldik ve puan kazandık. Takım mükemmel bir strateji seçti ve uygularken de sürekli iletişimdeydik, bu yüzden ne zaman zorlayıp ne zaman yavaşlayacağımı biliyordum. Her şey yolunda gitti, pit stoplar harikaydı ve damalı bayrağa ulaşmak için sadece konsantrasyonumu korumam ve lastiklerin durumunu takip etmem gerekiyordu. Sıralamada daha iyi bir iş yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz, umarım sonraki yarışlarda da meyvelerini toplarız."

 
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Editör Kemal Şengül

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