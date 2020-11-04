Ricciardo ve Ocon, Alonso'nun Renault'ya olan katkısını övdü

İki sezonluk aranın ardından önümüzdeki sezon Renault ile Formula 1'e geri dönecek olan Fernando Alonso, bu yılki Renault R.S.20 aracıyla Barcelona'da özel bir test gerçekleştirmişti.

Alonso, Enstone ve Viry fabrikalarını zaten ziyaret etti ve araç hakkında pek çok bilgi verdi.

39 yaşındaki sürücü, takımla olan çalışmalarına hız verirken, Imola'daki yarışa geldi ve takıma tavsiyelerde bulundu.

Renault, o yarışı Daniel Ricciardo ile üçüncü sırada tamamlamayı başardı ve yarışın ardından konuşan Ricciardo, İspanyol pilotun katkılarını övdü.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, “Tabii ki gelecek yıl benim için bir rakip olacak, ama aslında bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Gelecek yıl mevcut takımımla ve mühendislerimle çalışacak. Bu yüzden yarış hafta sonlarıyla ilgili değerlendirmelerimize ve istişarelerimize katıldı."

"Aslında ne düşündüğümüzü dinlemesine izin vermek oldukça faydalı oldu. Burada [Imola'da] daha önce sürüş yapmıştı ve uzun zaman olmasına rağmen, buradaki pisti ve yere basma gücüyle ilgili ne yapılması gerektiğini biliyordu."

"Elbette bizim için bilinmeyen bir pist, bu yüzden farklı bir görüşe sahip olmak güzeldi. Yani evet, burada olması güzeldi." dedi.

Esteban Ocon, önümüzdeki yıl Alonso'nun takım arkadaşı olacak ve Fransız sürücü, Alonso ile çalışmaktan memnun olduğunu söylüyor.

“Herkesi biraz daha fazla tanımaya başlıyor ve onu giderek daha fazla görüyor olmamız çok normal. Bu hafta sonu işimizi yaptık, ancak bazı teknik toplantılarımız oldu ve zaten aracı test etti. Çeşitli konularda görüşlerini almak çok yardımcı oldu. İki yerine üç fikre sahip olmak her zaman iyi bir şeydir."