Ricciardo ve Norris, en heyecan verici pilot kadrosu olacak

Brown, Ricciardo'nun "hemen" şampiyonluk kazanabilecek seviyede bir pilot olduğunu ve Carlos Sainz'ın Ferrari'ye geçme ihtimali karşısında kendilerinin ilk tercihlerinin hep Ricciardo olduğunu belirtti.

Sky F1'e konuşan Seidl, "Birkaç sene önce Daniel'e gidip kılpayı onu kaçırmıştık."

"Bu açıdan bir süredir Daniel'in takibindeydik. Açıkçası Renault'ya gidince biz de Carlos ve Lando ile anlaştık. Onlar da harika iş çıkardılar."

"Carlos ile anlaşmamız sona erdiği için bazı fırsatlarımız oldu. Carlos'u özleyeceğiz. O, takım içerisinde harika iş çıkardı ancak artık aracımızda 7 kez Grand Prix kazanmış bir pilotumuz olacak. O ve Lando, 2021'de en heyecan verici pilot kadrosu olacaklar."

"Daniel'in doğru araca sahip olması halinde hemen şampiyonluk kazanabileceğine inanıyoruz. Pazarlama açıdan çok iyi durumda bir pilot. O ve Lando muhteşem bir kadro olacak. Hem pist üstünde hem de pist dışında taraftarların favorileri olacaklar." dedi.

Zak Brown ise takımdaki yönetim değişikliğinin ardından yeniden yapılanma sürecinde Ricciardo gibi bir ismin takıma katılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

Brown, "Biz bir nevi iyileşme sürecindeyiz. Geçen sen büyük bir adımdı. Bu durumda her şeyden maksimumu çıkarmanız lazım."

"Oldukça kısa bir sürede Andreas Seidl'in takım patronu olarak katılması harika oldu ve aynı zamanda James Key başladı. Arka planda görmediğimiz çok sayıda insan yarış takımının başarılı olması için çalışıyor."

"Takımdaki tüm lider ekibi değiştirdik ve bu biraz zaman aldı. Şimdi her şey yerine oturdu. Andreas gerçekten istediği yarış ekibine sahip."

"Bunun ardından tabii ki iki büyük pilota sahip olmak istiyorsunuz. Şu anda sahibiz ancak 7 kez yarış kazanmış, gerçekten kıstas olabileceğini bildiğiniz birisinin takıma dahil olması bizim için harika olacak."

"Bu durum aynı zamanda Lando'nun oyununu yükseltmesini gerektirecek. Lando'nun 7 kez kazanmış bir pilot karşısında neler yapabileceğini görme şansına sahip olacağız." dedi.