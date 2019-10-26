Ricciardo ve Hulkenberg, MGU-K değiştiriyor
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26 Eki 2019 17:23
Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg, sıralama turları öncesinde MGU-K ünitelerini değiştirmek zorunda kaldılar.
Meksika'da cumartesi günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Nico Hulkenberg sadece tek bir tur atarken, Daniel Ricciardo hiç tur atamadı.
Her iki sürücünün de MGU-K ünitesinin soğutma sisteminde sızıntı ve teknik sorunlarla oluştu.
Renault mekanikerleri, her iki aracın MGU-K ünitesini de değiştirdi.
Ancak yeni MGU-K ünitesini araca koymak grid cezasına sebep olmayacak çünkü hem Ricciardo hem de Hulkenberg, bu yıl daha önce kullandıkları eski ünitelere geçtiler.
Takım tüm çalışmaları sıralama turları öncesinde tamamlamayı hedefliyor.
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Ricciardo ve Hulkenberg, MGU-K değiştiriyor
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