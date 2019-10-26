Ricciardo ve Hulkenberg, MGU-K değiştiriyor

Meksika'da cumartesi günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Nico Hulkenberg sadece tek bir tur atarken, Daniel Ricciardo hiç tur atamadı.

Her iki sürücünün de MGU-K ünitesinin soğutma sisteminde sızıntı ve teknik sorunlarla oluştu.

Renault mekanikerleri, her iki aracın MGU-K ünitesini de değiştirdi.

Ancak yeni MGU-K ünitesini araca koymak grid cezasına sebep olmayacak çünkü hem Ricciardo hem de Hulkenberg, bu yıl daha önce kullandıkları eski ünitelere geçtiler.

Takım tüm çalışmaları sıralama turları öncesinde tamamlamayı hedefliyor.