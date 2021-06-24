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Ricciardo: ''Üzerinde çalışmamız gerekenler var ancak gelişim gösterdik''

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, hâlâ üzerinde çalışmaları gereken şey olmasına rağmen, gelişim gösterdiklerini düşündüğünü söyledi.

Ricciardo: ''Üzerinde çalışmamız gerekenler var ancak gelişim gösterdik''

Ricciardo bu sezon takım değiştirip yeni aracına adapte olmakta zorlanan pilotlardan biriydi ancak geçen hafta Paul Ricard'da düzenlenen Fransa Grand Prix'si, sürücünün MCL35M'ye biraz daha alıştığını gösterdi.

Bu hafta yapılacak olan Steiermark Grand Prix'sinden önceki basın konferansında konuşan Avustralyalı sürücü geçtiğimiz haftayı şu şekilde değerlendirdi: ‘’Bu iyiydi. Bence hafta sonunun başından beri biraz geleneksel bir hafta sonu geçirdik. Ön taraftaydık ve orada kalabildik.''

''Çok temiz bir hafta sonu değildi ancak sağlam performanslar gösterdik ve kesinlikle Monako ile Bakü’den sonra iyi görünüyorduk. Bu ihtiyacımız olan bir hafta sonuydu ve iyi oldu. Yarış bence eğlenceliydi. Başladığımız pozisyondan ilk 10’a girebildik ve bazı mücadelelerimiz oldu. Bu iyiydi. Hâlâ üzerinde çalışacak çok şey var ancak kesinlikle gelişim gösteriyoruz. Şu anda bununla yetineceğim.’’

Avustralyalı pilot aynı zamanda bu yılki yoğun takvimden de bahsetti.

‘’Bu çok fazla ve bunu çok seviyorum! Evet kesinlikle yorucu. Aynı zamanda ara verdiğimiz hafta sonlarını da seviyorum ancak bu şekilde üst üste üç yarış olunca çok heyecanlanıyorum ve bence bu ritim çok iyi. Bu, her gün yapma imkanımız olan bir spor değil.''

''Bu muhtemelen, dünyada her gün yapamayacağınız sporlardan bir tanesidir. Yani, bunu düzenli olarak yapabilmek iyi. Bundan keyif alıyorum. Ancak yoruluyor muyum? Evet kesinlikle. Bazen ara vermek keyifli. Bazen iyi yarışlar geçiriyorsunuz ve bir sonraki hafta bunu korumaya çalışıyorsunuz. Bazen de kötü yarışlar geçirip bir sonraki hafta bunu telafi etmek istiyorsunuz.’’

Ricciardo, COVID-19 nedeniyle uzun süredir Avusturalya'ya geri dönemiyordu ve Avustralyalı pilot evini özlediğini söyledi.

‘’Neredeyse 13 ay oldu. Özlüyorum, umarım yakın zamanda dönmeme izin verirler.’’

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