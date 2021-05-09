Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Alonso: "Stratejimiz iyimserdi fakat 10. sırayı korumak istedik" Sonraki / Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”

Ekleyen:

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Barselona’da etkileyici bir performansla 6. sırada finiş görürken yarış boyunca savunma yapmanın getirdiği baskının, aracın limitleri zorlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”

Daniel Ricciardo, güçlü bir hafta sonunun ardından İspanya Grand Prix’ini 6. sırada tamamladı. Avustralyalı pilot, yeni takımındaki ilk sezonuna zor bir başlangıç yapmıştı ve henüz araca tamamen alışamadığını birçok kez dile getirmişti.

Fakat bu hafta sonu Ricciardo, ileri doğru bir adım atmış olduğunu herkese gösterdi. 7. sıradan start alan McLaren pilotu ilk turda güzel bir başlangıçla pozisyon kazanmayı başardı fakat uzun bir süre boyunca Checo Perez’e karşı savunma yapması gerekti. Bu açıdan oldukça iyi performans gösteren Ricciardo, Perez’i birkaç tur boyunca geride tutmayı başarsa da sonunda bu mücadeleyi kazanan Red Bull pilotu oldu. 

Yine de Ricciardo bu etkileyici performansıyla birlikte bu sezon, ilk kez takım arkadaşı Lando Norris’in  önünde bir yarış bitirmiş oldu ve performansından olukça memnun olduğunu dile getirdi.

Ricciardo, yarıştan sonra verdiği demeçte şöyle konuştu: “Üç tür eğlence vardır. İlki kazanmak, ikincisi atak yapmak, üçüncüsü savunma yapmak. Yani bu yarış, en az eğlenceli olan yarış kategorisindeydi ama yine de güzeldi.”

“[Savunma yapmak zorunda olmanın getirdiği] baskı limitleri zorlamama ve aracı daha çok keşfetmeme yardımcı oldu. Hatalar yaptım ve bunlardan kendime ders çıkardım. Fakat genel anlamda iyi bir yarıştı ve takım ikinci bir pit stop için beni doğru zamanda çağırdı.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, in the pits

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, in the pits
1/1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Avustralyalı pilot sözlerine Sergio Perez ile yaşadığı mücadelen bahsederek devam etti: “Elimden geleni yapıyordum ama tabii ki onu daha hızlı olduğu ortadaydı.”

“Elimden geldiğince ona karşı savunma yapmayı denedim ve dediğim gibi bu benim hızımı yüksek tutmama ve aracın neler yapabileceğini keşfetmeme yardımcı oldu ve bu iyi bir şeydi.”

“Fakat en sonunda artık daha fazla onu tutamıyordum ve o da birinci virajda güzel bir geçiş yaptı.”

“Genel anlamda motive edici bir hafta sonuydu. Kişisel düşüncem bu yarış hafta sonu ileriye doğru bir adım attığım yönünde. Yarışta bazı virajlara yaklaşırken tamam şimdi buradan hızlı çıkacağım dediğim anlar oldu ama bazı zamanlarda ön taraf kilitlendi ve şimdi arka tarafı kaybedeceğim, biraz hassas diye düşündüğüm anlar da oldu.”

“Yine de güzel bir sürüştü ama bazı hatalar yaptım bu yüzden bunların üzerinde çalışmam gerek.”

Ayrıca McLaren pilotu cuma günü ön kanatla ilgili yaşadığı problemleri çözebildiğini söyledi.

“Cumadan sonra [problemin] ne olduğunu kesinlikle anladık. Dün ileriye doğru bir adım attık ve aracın ön tarafı geliştirdik, bu iyiydi. Yani, şimdi sadece biraz ön, biraz da arka tarafta gelişmeye ihtiyacım var.”

 

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Stratejimiz iyimserdi fakat 10. sırayı korumak istedik"

Önceki haber

Alonso: "Stratejimiz iyimserdi fakat 10. sırayı korumak istedik"

Sonraki haber

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!

4s
2
Formula 1

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"

45 dk
3
Formula 1

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''

2s
4
Formula 1

Leclerc podyum hayali kurmuş

3s
5
Formula 1

Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”

1s
Son Haberler
Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"
F1

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"

45dk
Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”
F1

Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”

1s
Alonso: "Stratejimiz iyimserdi fakat 10. sırayı korumak istedik"
F1

Alonso: "Stratejimiz iyimserdi fakat 10. sırayı korumak istedik"

1s
Tsunoda: ''Sinir bozucu bir hafta sonuydu''
F1

Tsunoda: ''Sinir bozucu bir hafta sonuydu''

2s
Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''
F1

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''

2s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9s

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Hamilton, İspanya GP zaferi ardından takımına “iyi düşünülmüş strateji” için teşekkür etti İspanya GP
Formula 1

Hamilton, İspanya GP zaferi ardından takımına “iyi düşünülmüş strateji” için teşekkür etti

Williams: "Schumacher'in, Latifi'yi geçmesi çaylak pilotun gelişimini gösteriyor" İspanya GP
Formula 1

Williams: "Schumacher'in, Latifi'yi geçmesi çaylak pilotun gelişimini gösteriyor"

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor İspanya GP
Formula 1

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!
Formula 1 Formula 1

İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''
Formula 1 Formula 1

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''

Leclerc podyum hayali kurmuş
Formula 1 Formula 1

Leclerc podyum hayali kurmuş

Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”

Bottas: ''Leclerc'in arkasında sıkıştım''
Formula 1 Formula 1

Bottas: ''Leclerc'in arkasında sıkıştım''

Verstappen: "Pite gelseydik dahi yakalayabilir miydik emin değilim"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Pite gelseydik dahi yakalayabilir miydik emin değilim"

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

Son Haberler

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"

Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”

Alonso: "Stratejimiz iyimserdi fakat 10. sırayı korumak istedik"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Stratejimiz iyimserdi fakat 10. sırayı korumak istedik"

Tsunoda: ''Sinir bozucu bir hafta sonuydu''
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: ''Sinir bozucu bir hafta sonuydu''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.