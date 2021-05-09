Ricciardo: “Üzerimdeki baskı, limitleri zorlamama yardımcı oldu”

Daniel Ricciardo, güçlü bir hafta sonunun ardından İspanya Grand Prix’ini 6. sırada tamamladı. Avustralyalı pilot, yeni takımındaki ilk sezonuna zor bir başlangıç yapmıştı ve henüz araca tamamen alışamadığını birçok kez dile getirmişti.

Fakat bu hafta sonu Ricciardo, ileri doğru bir adım atmış olduğunu herkese gösterdi. 7. sıradan start alan McLaren pilotu ilk turda güzel bir başlangıçla pozisyon kazanmayı başardı fakat uzun bir süre boyunca Checo Perez’e karşı savunma yapması gerekti. Bu açıdan oldukça iyi performans gösteren Ricciardo, Perez’i birkaç tur boyunca geride tutmayı başarsa da sonunda bu mücadeleyi kazanan Red Bull pilotu oldu.

Yine de Ricciardo bu etkileyici performansıyla birlikte bu sezon, ilk kez takım arkadaşı Lando Norris’in önünde bir yarış bitirmiş oldu ve performansından olukça memnun olduğunu dile getirdi.

Ricciardo, yarıştan sonra verdiği demeçte şöyle konuştu: “Üç tür eğlence vardır. İlki kazanmak, ikincisi atak yapmak, üçüncüsü savunma yapmak. Yani bu yarış, en az eğlenceli olan yarış kategorisindeydi ama yine de güzeldi.”

“[Savunma yapmak zorunda olmanın getirdiği] baskı limitleri zorlamama ve aracı daha çok keşfetmeme yardımcı oldu. Hatalar yaptım ve bunlardan kendime ders çıkardım. Fakat genel anlamda iyi bir yarıştı ve takım ikinci bir pit stop için beni doğru zamanda çağırdı.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, in the pits 1 / 1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Avustralyalı pilot sözlerine Sergio Perez ile yaşadığı mücadelen bahsederek devam etti: “Elimden geleni yapıyordum ama tabii ki onu daha hızlı olduğu ortadaydı.”

“Elimden geldiğince ona karşı savunma yapmayı denedim ve dediğim gibi bu benim hızımı yüksek tutmama ve aracın neler yapabileceğini keşfetmeme yardımcı oldu ve bu iyi bir şeydi.”

“Fakat en sonunda artık daha fazla onu tutamıyordum ve o da birinci virajda güzel bir geçiş yaptı.”

“Genel anlamda motive edici bir hafta sonuydu. Kişisel düşüncem bu yarış hafta sonu ileriye doğru bir adım attığım yönünde. Yarışta bazı virajlara yaklaşırken tamam şimdi buradan hızlı çıkacağım dediğim anlar oldu ama bazı zamanlarda ön taraf kilitlendi ve şimdi arka tarafı kaybedeceğim, biraz hassas diye düşündüğüm anlar da oldu.”

“Yine de güzel bir sürüştü ama bazı hatalar yaptım bu yüzden bunların üzerinde çalışmam gerek.”

Ayrıca McLaren pilotu cuma günü ön kanatla ilgili yaşadığı problemleri çözebildiğini söyledi.

“Cumadan sonra [problemin] ne olduğunu kesinlikle anladık. Dün ileriye doğru bir adım attık ve aracın ön tarafı geliştirdik, bu iyiydi. Yani, şimdi sadece biraz ön, biraz da arka tarafta gelişmeye ihtiyacım var.”