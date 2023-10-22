Ricciardo: "Üzerimde atmam gereken bir pas var"

Avustralyalı pilot, Hollanda GP'sindeki antrenman seansında elini sakatlamış ve uzun süre pistlerden uzak kalmıştı.

COTA'da pistlere dönen Ricciardo, sprint sıralama turlarında 11. olarak cesaret verici bir sonuç aldı ve yarışa George Russell'ın cezasıyla 10. başladı

Ancak başlangıçta iki sıra geriledi ve yarışı 12. sırada tamamladı.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, dönüşüyle ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: "Kesinlikle bazı artıları ve eksileri olduğunu söyleyebilirim."

"Bence artıları eğlenceli olmasıydı, grid'e geri dönmekten gerçekten keyif aldım. Muhtemelen yarış hafta sonlarında en sevdiğim duygu budur, ışıkların yavaşça yanması ve ardından start için sönmesi; adrenalinin yükselmesi! Hayattaki diğer pek çok şeyde bunu elde etmek zor. Bu yüzden bu gerçekten keyifliydi."

"Bunu söylemekten hoşlanmıyorum çünkü çok tecrübeliyim ama bu yıl aslında o kadar da tecrübeli değilim. Sanırım biraz üzerimde yarış pası vardı."

"İçten içe bir ses, iç taraftaki şişikliği biraz daha erken görmeliydim diyor; çünkü orada sıkışıp kaldım ve birkaç araç dış taraftan geçti."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

"Yani muhtemelen yarışla alakalı kaçırdığım bir yarış okuma konusuydu. Fakat yarış boyunca bazı noktaları yakaladığımı ve bazı adımlar attığımı hissettim ancak yarın için üzerinde çalışmam gereken bazı şeyler de var."

Şöyle devam etti: "Düne kıyasla bugünkü sıralamamdan kesinlikle memnundum, sanırım kendimde biraz daha fazla şey buldum. Fakat yine de 11. sıradayız."

"Açıkçası Q3 bizim için büyük bir hedef ve bugünkü turumdan ne kadar mutlu olsam da hâlâ 11. sıradaydık."

"Kendi tarafımda ise attığım adamlardan memnunum."

Ricciardo 19 turluk sprint boyunca eliyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını da ekledi.



"Dürüst olmak gerekirse, iyiydi, bugün de iyiydi."

"Sanırım yarınki en büyük sorunum biraz yarış kondisyonu olacak. Yaz arasından önce iki yarış yaptım ve o zamandan beri gerçekten hiçbir şey yapmadım!"

"Yani bir nevi Budapeşte'yi tekrar yaşamak gibi olacak. Bu yüzden yarın diğerlerinden biraz daha fazla terlemeyi bekliyorum. Fakat şimdiye kadar düşündüğümden daha iyi geçtiğini söylemek istiyorum, yani yarın için endişem yok."

Katar'ı kaçırmanın ve dönüşünü geciktirmenin doğru bir karar olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Evet, kesinlikle. Sanırım bu ekstra mola bana zorlama ve kerblere saldırma konusunda daha fazla güven verdi."

"En büyük korkum geri dönüp bahaneler uydurmaktı. Sonra takım üzülürdü, ben de üzülürdüm. Kimse kazanamazdı. Bu yüzden yaklaşımımdan memnunum."