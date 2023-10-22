Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Ricciardo: "Üzerimde atmam gereken bir pas var"

Daniel Ricciardo, Cumartesi günü COTA'da pistlere dönmesinin ardından uzun süredir yarışmamasından kaynaklı bir "pas" durumu yaşadığını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Avustralyalı pilot, Hollanda GP'sindeki antrenman seansında elini sakatlamış ve uzun süre pistlerden uzak kalmıştı.

COTA'da pistlere dönen Ricciardo, sprint sıralama turlarında 11. olarak cesaret verici bir sonuç aldı ve yarışa George Russell'ın cezasıyla 10. başladı

Ancak başlangıçta iki sıra geriledi ve yarışı 12. sırada tamamladı.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, dönüşüyle ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: "Kesinlikle bazı artıları ve eksileri olduğunu söyleyebilirim."

"Bence artıları eğlenceli olmasıydı, grid'e geri dönmekten gerçekten keyif aldım. Muhtemelen yarış hafta sonlarında en sevdiğim duygu budur, ışıkların yavaşça yanması ve ardından start için sönmesi; adrenalinin yükselmesi! Hayattaki diğer pek çok şeyde bunu elde etmek zor. Bu yüzden bu gerçekten keyifliydi."

"Bunu söylemekten hoşlanmıyorum çünkü çok tecrübeliyim ama bu yıl aslında o kadar da tecrübeli değilim. Sanırım biraz üzerimde yarış pası vardı."

"İçten içe bir ses, iç taraftaki şişikliği biraz daha erken görmeliydim diyor; çünkü orada sıkışıp kaldım ve birkaç araç dış taraftan geçti."

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

"Yani muhtemelen yarışla alakalı kaçırdığım bir yarış okuma konusuydu. Fakat yarış boyunca bazı noktaları yakaladığımı ve bazı adımlar attığımı hissettim ancak yarın için  üzerinde çalışmam gereken bazı şeyler de var."

Şöyle devam etti: "Düne kıyasla bugünkü sıralamamdan kesinlikle memnundum, sanırım kendimde biraz daha fazla şey buldum. Fakat yine de 11. sıradayız."

"Açıkçası Q3 bizim için büyük bir hedef ve bugünkü turumdan ne kadar mutlu olsam da hâlâ 11. sıradaydık."

"Kendi tarafımda ise attığım adamlardan memnunum."

Ricciardo 19 turluk sprint boyunca eliyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını da ekledi.


"Dürüst olmak gerekirse, iyiydi, bugün de iyiydi."

"Sanırım yarınki en büyük sorunum biraz yarış kondisyonu olacak. Yaz arasından önce iki yarış yaptım ve o zamandan beri gerçekten hiçbir şey yapmadım!"

"Yani bir nevi Budapeşte'yi tekrar yaşamak gibi olacak. Bu yüzden yarın diğerlerinden biraz daha fazla terlemeyi bekliyorum. Fakat şimdiye kadar düşündüğümden daha iyi geçtiğini söylemek istiyorum, yani yarın için endişem yok."

Katar'ı kaçırmanın ve dönüşünü geciktirmenin doğru bir karar olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Evet, kesinlikle. Sanırım bu ekstra mola bana zorlama ve kerblere saldırma konusunda daha fazla güven verdi."

"En büyük korkum geri dönüp bahaneler uydurmaktı. Sonra takım üzülürdü, ben de üzülürdüm. Kimse kazanamazdı. Bu yüzden yaklaşımımdan memnunum."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sainz: "Tümsekli COTA, Leclerc'e avantaj sağladı"
Sonraki haber Norris: "Kasıtlı şekilde ihlal yapanlara daha ağır cezalar verilmeli"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Aston Martin 'acı verici' Austin'e rağmen güncellemeleri geciktiremezdi"

Alonso: "Aston Martin 'acı verici' Austin'e rağmen güncellemeleri geciktiremezdi"

Formula 1
Amerika GP

Alonso: "Aston Martin 'acı verici' Austin'e rağmen güncellemeleri geciktiremezdi" Alonso: "Aston Martin 'acı verici' Austin'e rağmen güncellemeleri geciktiremezdi"

Resmi: Aston Martin ve Haas pilotları yarışa pit yolundan başlayacak!

Resmi: Aston Martin ve Haas pilotları yarışa pit yolundan başlayacak!

Formula 1
Amerika GP

Resmi: Aston Martin ve Haas pilotları yarışa pit yolundan başlayacak! Resmi: Aston Martin ve Haas pilotları yarışa pit yolundan başlayacak!

Norris: "Kasıtlı şekilde ihlal yapanlara daha ağır cezalar verilmeli"

Norris: "Kasıtlı şekilde ihlal yapanlara daha ağır cezalar verilmeli"

Formula 1
Amerika GP

Norris: "Kasıtlı şekilde ihlal yapanlara daha ağır cezalar verilmeli" Norris: "Kasıtlı şekilde ihlal yapanlara daha ağır cezalar verilmeli"

Son Haberler

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

F1 Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz" Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

F1 Formula 1
Amerika GP

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

F1 Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim" Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Amerika'da günün pilotu Norris oldu

F1 Formula 1
Amerika GP

Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol