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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ricciardo: ''Üst üste yapılan yarışları seviyorum''

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Daniel Ricciardo, üst üste yapılan yarışları sevdiğini ve bu hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ricciardo: ''Üst üste yapılan yarışları seviyorum''

McLaren'a bu sezon geçen sürücü Daniel Ricciardo, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'deki sıralama turlarını 16. sırada tamamlamıştı ve birinci bölümde elenmişti.

Ancak yarışta performansını geliştiren Avustralyalı sürücü, Portekiz GP'sini 9. sırada bitirdi ve yeni takımıyla tüm yarışlarında puan almış oldu.

Bu hafta sonu aracı sürecek olmak hakkındaki görüşleri sorulan Ricciardo, art arda yapılan yarışları sevdiğini ve tanıdık bir pisti dört gözle beklediğini söyledi.

‘’Üst üste yapılan yarışları çok seviyorum. Eğer iyi bir hafta sonu geçirdiyseniz, bu ivmeyi korumak istiyorsunuz ve kötü bir hafta sonu geçirdiyseniz de, telafi için bir şansınız var, bu yüzden art arda yapılan yarışlar eğlenceli.''

''Normalde bu pist için heyecanlanmazdık çünkü normal bir yılda, bu pistte 1.000 tur test yapıyoruz ve tanıdık bir pist. Ancak şu anda tanıdık olması benim için iyi. Bu yarışı dört gözle bekliyorum ve bu hafta sonu gelecek güncellemelerimiz var. Bu güncellemeler, bundan sonraki birkaç yarışı da belirleyecek, bu yüzden herkesin neler yapacağını merak ediyorum.’’ dedi.

Portekiz hafta sonunda yarışta gösterdiği performansın, sıralamalara kıyasla bir telafi olup olmadığı sorulan Ricciardo,  ‘’Kesinlikle daha iyiydi. Cumartesi günkü pozisyonumdan ilerleyeceğimi düşünüyordum, ancak kafamda yarış için birkaç hedef belirlemiştim ve en sonunda puan barajına girebildim. Amacım sürüş tarzımı veya startlarla alakalıydı. Bunlardan mutluydum.’’ cevabını verdi.

Avustralyalı sürücü geçtiğimiz son 4 yılda üç farklı takımda yer aldı ve bu takım değiştirmelerin, onu ne kadar zorladığı sorulan Ricciardo şu ifadeleri kullandı: ‘’Bu değişir. 2013-14 yılında Red Bull’a geçerken hiç aksama yaşamamıştım ancak, son birkaç yılda biraz değişiklik yaptım ve sanırım takım değiştirmek, bildiğiniz çevrede kalmaktan daha zor.’’

‘’Takım değiştirdiğinizde, bazı şeyler değişiyor, bu sizi daha çok çalışmaya zorluyor. Bu kısa sürede, Pazar günkü yarışlara olabildiğince kendinizden emin çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden, olumlu ve olumsuz yönleri var. Ancak kesinlikle, daha fazla olumlu yönü var. En sonunda, yarış kazanmaya çalışıyorum, yapmaya çalıştığım şey bu.’’

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Betim Aker

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