Ricciardo: "Umarım bu sonuç bir istisnadır"

Renault'dan Daniel Ricciardo, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Barcelona yarışında iyi bir sonuç elde etmekte zorlandı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Renault'nun diğer sürücüsü Esteban Ocon da puan alamayınca, Renault'nun ilk beş yarıştaki puan serisi bitmiş oldu.

Ricciardo şöyle konuştu: "Bir sıra daha yukarıda olmayı ve en azından bir puan kazanmayı umuyorduk. Tek pit stop stratejisi uyguladım ve her şey plana göre gitti. Ama ilk 10'da bitirmek için yeterli değildi."

"Barselona'da öndeki araçtan daha yüksek hızda gidebilirsiniz, ancak onu geçmek çok zordur. Rakibinizi kovalarken yol tutuş düşer ve aracın yere basma gücü azalır. Hepimiz Vettel ile arayı kapattık ama yarış bitmişti."

"Umarım bu hafta sonu bir istisnadır. Sezon boyunca iyi bir tempoya sahiptik. Bundan dersler çıkaracağız. Sıradaki yarışların yapılacağı Spa ve Monza'da genelde oldukça iyi görünüyoruz. Orada daha iyisini yapmalı ve İspanya'daki yarışı unutmalıyız."

"Bence kesinlikle ilerleme kaydettik. Artık çok daha iyi durumdayız. Hem Esteban'ın hem de benim sürekli olarak puan kazanabileceğimizden eminim. Eğer sıralama turlarında birkaç ondalık daha bulmayı başarırsak, ilk ondan başlayıp puanlar alabiliriz. Bunun için tüm takımın kusursuz çalışması gerekiyor. Aynı şey, biz sürücüler için de geçerli. Gridin ortasındaki sonuçlar çok yakın."

Boş vaktinde ne yapacağı sorusuna Ricciardo, "Monako'ya dönüp birkaç gün dinleneceğim. Pazartesi ve salı günleri biraz rahatlayacağım ve ardından arka arkaya üç yarışlık bir sonraki seriye hazırlanmaya başlayacağım. Temiz havada biraz antrenman yapmak istiyorum." yanıtını verdi.