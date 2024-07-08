Ricciardo: "Umarım aracımda benim göremediğim bir delik vardır!"
Daniel Ricciardo, VCARB01 aracında Britanya Grand Prix'sindeki yavaşlığını açıklayan bir delik olduğunu düşünüyor.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ricciardo, 52 turluk yarışı RB takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın 4 sıra gerisinde, 13. sırada tamamladı.
Yarıştan sonra konuşan Ricciardo, neden bu kadar yavaş olduklarını takımın da kendisinin de anlamlandıramadığını dile getirdi.
"Umarım aracımda henüz göremediğim büyük bir delik vardır ve yavaş olmamızın nedeni budur."
"Çünkü dürüst olmak gerekirse, baktığımda zorluk yaşayan tek takım biziz."
"Yuki bir puan aldı ve iyi iş çıkardı ama bence takım olarak bu hafta sonu çok rekabetçi değildik."
"Bu hafta sonu yarışta kesinlikle daha fazla zorluk yaşadım, nedenini hâlâ tam olarak bilmiyorum. Pist kurumaya başladıkça yol tutuşu ve denge konusunda çok fazla zorlandım."
"Sezonun devamı için her şeyi daha iyi hale getirmeliyiz. Bence şu anda ekibin de benim de araca dair anlayamadığımız şeyler var."
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