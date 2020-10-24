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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Üçüncülük savaşını dayanıklılık belirleyecek"

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Ricciardo: "Üçüncülük savaşını dayanıklılık belirleyecek"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Daniel Ricciardo, bu sene takımlar şampiyonasında üçüncü olan ekibi hızdan ziyade dayanıklılığın belirleyeceğini düşünüyor.

Bu sene Mercedes ve Red Bull takımlar şampiyonasını ilk iki sırada tamamlayacak gibi görünüyor ancak onların arkasında Racing Point, McLaren ve Renault üçüncülük mücadelesi veriyorlar.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Portekiz GP öncesinde bu üç takım sadece 6 puanla ayrılıyor.

Renault son yarışlarda yükselişe geçti ve Ricciardo, son yarış Nürburgring'de podyuma çıktı. Buna rağmen Avustralyalı sürücü, performanstan ziyade diğer faktörlerin sonucu belirleyeceğini düşünüyor.

Ricciardo, "Kesinlikle mücadelenin içerisindeyiz. Ancak aynı zamanda bu üç takım şu anda birbirlerine çok yakın."

"Bazen ilk turda daha iyi iş çıkaran, pist üstü pozisyonunu kazanan avantaj sağlıyor. Mücadele bu kadar yakın."

"Bu mücadeleyi belirleyecek şey dayanıklılık ve mümkün olan zamanlarda iki aracın birden puan alması olacak. Hayatımızı kolaylaştırmak için bunu yapmaya çalışacağız."

"Ancak mücadele çok yakın. Açıkçası sene başında Racing Point bir adım önde görünüyordu, ardından McLaren güçlü göründü. Ancak biz de öyleydik. Bu yüzden dürüst olmalıyız ki, gerçekten herkes çok yakın." dedi.

Renault'nun performansı yükselmiş olsa da, son yarışlarda mekanik sorunlarla puanlar kaybetti.

 

Ocon: "Ben de podyuma çıkmak istiyorum"

Esteban Ocon, son 3 yarışın ikisinde araçta yaşanan sorunlarla yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.

Ocon, "Dayanıklılık konusunda sıkı çalışıyoruz ve aslında sene başında bu konuda güçlüydük. Tabii ki son yarışlarda bazı olaylar yaşadık ancak genel olarak güçlü bir paketimiz var. Sezona başına göre performansımız çok ciddi iyileşti."

"Yarış dışı kalsam bile Daniel'in podyuma çıkabildiğini görmek harikaydı. Tüm takım için rahatlamak oldu. Podyuma çıkmayalı çok uzun zaman olmuştu. Sonunda bunu almayı başardık."

"Tabii ki sezon sonuna kadar birkaç defa daha podyuma çıkarsak harika olur. Ben de bunu başarmaya çalışacağım." dedi.

Yardımcı editör: Alex Kalinauckas

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Editör Jonathan Noble

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