Ricciardo, sözde 'ücretli pilotların' saygısızlığı hak etmediğini düşünüyor

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Avustralyalı silotürücü, 'ücretli pilotların' (gridde en iyi performansı göstermeyen, ancak takımlara kendi servetleri, sponsorlar veya ailelerin serveti aracılığıyla onları işe almaları için finansal teşvikler sunan pilotlar) hayranlar tarafında kötü bir üne sahip olduğuna inanıyor.

Ricciardo, kendi F1 kariyeri ve sporun bazı incelikleri hakkında Tom Segura ve Christina Pazsitzky'ye katıldığı Your Mom's House podcast'inde yer aldı.

Podcast sahipleri, 'babaları onlara bir takım satın aldığı için' gridde olan sürücülerle dalga geçtiğinden, konuşma 'ücretli sürücüler' konusuna döndü. [Bu açıkça, babası 2018'de Racing Point takımını satın alan Lance Stroll'e karşı bir konuşmaydı.]

Sözde ücretli pilota başka bir örnek, kişisel sponsorluğu ile son üç sezondur Grove merkezli takımda yer almasına yardımcı olan Williams pilotu Nicholas Latifi de olabilir.

Ancak Ricciardo, mali desteklerin F1'e girmelerine yardımcı olan pilotların aldıkları eleştiriyi hak etmediğini, çünkü bir F1 pilotu seviyesine ulaşmak için neredeyse aynı seviyede yetenek ve pist başarısına sahip olmaları gerektiğine inanıyor.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo bu konu hakkında, "Spora başlamak için, ve F1'e değil; sadece çocukken go-kart yapmak için bile inanılmaz para harcamanız gerekir. Eğer futbol oynasaydınız sadece bir çift spor ayakkabı almak yeterli gelebilirdi ama burada öyle değil."

"Bu nedenle, ister aileden ister sponsorlardan olsun, kesinlikle bir tür finansmana ihtiyacınız olacak. Eğer aile her şeyi yaptıysa, o zaman insanların bu durumu beğenmeyeceğinden eminim." dedi.

Ricciardo, pilotun yetenekli olmaması dahilinde sponsor bulamayacağına da dikkat çekti.

Avustralyalı pilot, "Günün sonunda, F2 veya F1'de araç kullanıyorsanız, birileri size para ödemiş olsa bile, yine de kendinizi tehlikeye atıyorsunuz."

"Yani kesinlikle o seviyedeler ve kesinlikle bir saygı unsuru olmalı, çünkü bunu herkes yapamaz. Belki onların yolu diğerlerinden daha kolaydı, ama yine de oldukça yetenekliler."

"Sporumuzda bir saniye çok fazla, yani sürekli bir saniye ya da iki saniye yavaş olsaydınız, o zaman sponsorlar çekilirdi. Belli bir seviyede olmanız gerekiyor." dedi.