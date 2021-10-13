Ricciardo, Türkiye GP'de "4 tane iyi tur atabilmiş"

Türkiye'de zorlu bir hafta sonunu arkasında bırakan Ricciardo, ilk olarak kötü bir sıralama seansı geçirmişti. Avustralyalı pilot sıralama turlarının ilk bölümünde 16. olarak elenmiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı.

Bunun üzerine normalde yarışa 15. sıradan başlayacak olan McLaren sürücüsünün motor havuzuna yeni bir güç ünitesi eklemenin faydalı olup olmayacağı değerlendirildi.

Mercedes fabrika takımı gibi müşteri takımları da dayanıklılık riskleri konusunda dikkatli olmak durumundalar çünkü Mercedes, içten yanmalı motorunun dayanıklılığı konusunda endişe duyuyor.

Yapılan değerlendirmenin ardından McLaren, yarıştan önce Ricciardo’nun güç ünitesindeki içten yanmalı motoru, turboyu ve MGU-H’i değiştirdi.

Yarışa 20. sıradan başlayan Ricciardo'nun yanında ise motor değiştiren bir başka isim olan Carlos Sainz vardı.

Bu iki pilotun da yarış içinde sıralar kazanması ve puan barajına girmesi bekleniyordu. Sainz, çok iyi bir sürüş çıkararak yarışı 8. sırada tamamlamayı başardı. İspanyol pilot, yarış içinde 11 sıra kazandı ve günün sürücü seçildi.

Ricciardo ise Sainz'ın temposunda değildi ve bütün yarış boyunca zorlandı. Ricciardo'nun erken pit stop'u da bir işe yaramadı ve McLaren pilotu çizgiyi 13. sırada geçti.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo, Sainz'ın temposunu yakalayamadıklarını kabul etti ve şunları söyledi: "İlk tur yan yanaydık ve sanırım bir noktada onun önündeydim, sonrasında mücadeleye devam ettik ve o beni yeniden geçti."

"Ancak sonrasında onun yukarı tırmanabilme yeteneği ve devam etmesi... Onun startı daha iyi olduğundan daha iyi bir pozisyondaymış gibi bir durum yoktu. O sadece daha hızlıydı ve daha çok yol tutuşu vardı."

"Onun yaptığı geçişlerden bazılarını gördüm, gayet iyi sürdü. Özgüvenle sürdüğünü görebiliyordunuz ve yol tutuşu ona çokça özgüven veriyordu."

"Biz de ise bu yoktu. Startta birkaç sıra kazansam da o bizi geçecekti, sadece bizden çok daha hızlıydı."

Trafikte kaldığında ön taraftaki lastikleri kaybettiğini ve bu yüzden erken bir pit stop yaptığını belirten Ricciardo, yarış içinde 4 iyi tur atabildiğini ancak sonrasında yeniden tempo kaybı yaşadığını da ekledi.

"Birinin arkasına geçer geçmez ön tarafı kaybediyordum. Bu yüzden pite geldim, temiz havada yeni lastiklerle hızlı olacağımızı düşündüm ama o kadar da hızlı değildik."

"Ortalama bir tempoya sahip olduğumuz bir periyottan geçtik ve sonrasında hızımız arttı. Lastiklere güvenebilir gibi olduğum 4 iyi tur hatırlıyorum. Bu turlarda gülümseye başladım ancak sonrasında her şey yeniden kayboldu."