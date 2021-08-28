Ricciardo: "Tur zamanım hakkında endişem yok"

Daniel Ricciardo bu yıl çoğu zaman olduğu gibi cuma günü yine ilk ona giremedi ve ikinci antrenman seansında 15. oldu.

Seansın ardından konuşan Ricciardo şöyle dedi: "Yağış tahmininin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki hava tüm hafta sonu şimdiki gibi olacak. Bu gece kuru zeminde topladığımız bilgileri analiz etmemiz gerekiyor."

"Dürüst olmak gerekirse kuru zemini mi yoksa ıslak zemini mi tercih edeceğimizi bilmiyorum. Her halükarda asıl şey piste çıkmak, iyi bir hız ortaya koymak ve eğlenmek."

"Bu gece aynı zamanda ayarlarda hangi yöne gideceğimize de karar vereceğiz. Bazen görüşler farklıdır çünkü ikinci sektörde yere basma gücünün daha yüksek olmasını istersiniz. Fakat o zaman da düzlüklerde vakit kaybedersiniz. Burada size en uygun olanı anlamanız ve bundan sonra ayarlarda bir tür uzlaşma bulmanız gerekiyor. Neyi seçeceğimizi zaman gösterecek."

"Lastikler açısından bakarsam, Mercedes sürücüleri orta lastiklerde biraz daha hızlıydı. Fakat işlerin ne yönde gelişeceğini henüz bilmiyorum."

"Üçüncülük savaşına gelirsek, bence Ferrari ile eşit güçteyiz, hemen hemen aynı seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Genellikle Cumartesi günleri gelişmeyi başarıyoruz ve umarım bu sefer de öyle olur. Ancak Charles Leclerc kaza yapmasaydı nerede olurdu bilemiyoruz."

"Umarım savaşımız devam eder çünkü mücadele çok keyifli ve katılan herkese keyif veriyor."

Yaz arasından sonra tekrar piste dönmenin verdiği mutluluk sorulduğunda Ricciardo, "Piste geri dönmek harika. Tatilden sonra bazen zor olabiliyor ama tekrar direksiyona geçtiğim için mutluyum. Keyif aldım, bu pistte yarışmak gerçekten eğlenceli, bu yüzden ruh halim çok olumlu."

"Bugüne bakarsak yumuşak lastikte biraz hız eksikliğimiz ama nedenlerini biliyoruz. Bu yüzden bugünkü zaman turum hakkında endişelenmiyorum. Sert lastiklerde her şey yolundaydı."

"Ayarlar tarafında bazı ilerlemeler kaydettik, şimdi birkaç adım daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Cuma günü yağmurdan etkilenmemeyi başardık ve yarın havanın nasıl olacağını göreceğiz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images