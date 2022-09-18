Ricciardo: "Tüm seçeneklere bakıyorum"

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Daniel Ricciardo'nun McLaren ile olan anlaşması 2022 sezonunun ardından feshedilecek ve yeni sezonda ne yapacağı merak konusu.

Avustralyalı pilotun adı Alpine ile anılmıştı ancak Alpine kendisiyle yeniden çalışmak istemiyor. Bundan ötürü de başka yerlere bakmak zorunda.

Görünüşe bakılırsa Ricciardo, 2023 sezonunu kenarda geçirecek ve bazı iddialara göre Mercedes'in yedek pilotu olacak.

Monza hafta sonunda geleceğine dair soruları yanıtlayan Ricciardo, tüm seçenekleri dikkatlice incelediğini belirtti.

Ricciardo şöyle dedi: "Şu anda tüm olası seçenekleri ayrıntılı olarak değerlendiriyorum ve henüz hiçbir şeye karar vermedim."

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Karar verdiğimde, sizi hemen bilgilendireceğim. Bu tür bilgileri paylaşmamak için hiçbir nedenim yok."

"Sanırım sadece gelecek yıl için değil, bir bütün olarak geleceğim için en iyi seçimin ne olduğuna karar vermem gerekiyor."

Kontratının değişmesinin ardından McLaren'ın kendisine kısıtlama getirip getirmediği sorusuna Ricciardo, "Takımdan ayrılacağım belli olduğunda, artık simülatörde daha az çalışıp çalışamayacağımı sordum! (gülüyor) Elbette şaka yapıyorum."

"Yani hayır, her şey kararlaştırılıp açıklandıktan sonra bile programım hiçbir şekilde değişmedi. Görev aynı: Kalan yarışlarda araçtan en iyi şekilde yararlanmak."

"Gelecek sezonun aracı hakkındaki görüşmelerin bir parçası değilim. Fakat bu projeye dahil olmayı zaten beklemiyordum."

"Bunun dışında simülatör üzerinde çalışıyorum, brifinglere, toplantılara ve mühendislerle görüşmelere katılıyorum."

"İçinde bulunduğumuz sezonla ilgili konularda hiçbir değişiklik olmadı." dedi.