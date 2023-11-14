Ricciardo: "Tüm pilotların profili Drive to Survive ile gelişti"
Daniel Ricciardo, popülaritesinin farkında olmasına rağmen bir şovmen olarak değil bir F1 pilotu olarak görülmek istiyor.
F1'in en popüler pilotlarından biri olan Ricciardo, Red Bull'un üçüncü pilotu olarak çalışırken bile Amerikan talk show programlarında yer alarak sporun popülaritesindeki artıştan faydalandı.
Ancak Ricciardo, neşeli kişiliği onu sporun en ilgi çekici ve tanınabilir karakterlerinden biri yapsa da kendisini bir şovmen olarak görmüyor.
Ricciardo, "Hepimizin profili son birkaç yılda, özellikle de Drive to Survive'dan bu yana gelişti."
"Sanırım kişiliğimle ve sporla biraz eğlenmemden kaynaklı olarak benim profilim biraz daha gelişti."
"Ama her şeyden önce kendimi kesinlikle bir yarış arabası sürücüsü olarak görüyorum, bir şovmen ya da onun gibi bir şey olarak değil."
Formula 1, son sezonlarda sporun artan popülaritesiyle yeni hayranların akınına uğradı.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Ricciardo'nun da belirttiği gibi bunun büyük bir kısmı Drive to Survive'dan kaynaklı, ancak bir başka sebebi de sporun COVID sırasında yeniden başlamak için iyi bir performans sergilemesiydi.
Dünya kilit altındayken F1, yeni hayranlar çekmek için büyük ölçüde izleyici kitlesinden yararlandı.
Bu durum pilotları sporculardan medya kişiliklerine dönüştürdü. Bununla birlikte, pilotların portföylerini genişletmeleri ve çoğu için dünya motor sporlarının zirvesinde kazanç potansiyellerini artırmaları için kapılar açtı.
Ricciardo, "Bazen komik oluyor, insanlar bana gelip 'O sezon harikaydın' diyorlar ve ben de 'yarış sezonu mu yoksa Drive to Survive sezonu mu?' diye soruyorum."
"Elbette bazıları için hepimiz yarış arabası pilotu olarak görülmüyoruz ama bu da işin bir parçası."
"Ama bence hepimiz aynı zamanda biraz marka oluşturuyoruz, ancak bu işin yarış tarafını ortadan kaldıran bir şey değil."
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