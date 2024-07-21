Ricciardo, tüm kariyerinin en kritik iki haftasına girdiğini düşünüyor

Daniel Ricciardo, Formula 1 kariyerinin en önemli haftasına doğru ilerliyor. Bugünkü Macaristan Grand Prix'si ve gelecek hafta Belçika'da göstereceği performans, sadece yaz tatilinden sonraki yaşamını değil, aynı zamanda kariyerinin iki uç noktasında sonuçlanabilecek olayları da belirleyecek.

Eğer önümüzdeki iki yarış ters giderse, mevcut RB takımı tarafından kovulma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir ve bu da büyük olasılıkla bir grand prix sürücüsü olarak kariyerinin sonu olabilir. Ancak Avustralyalı pilot Macaristan'da şu ana kadar olduğu gibi devam ederse, kendini Red Bull ana takımına terfi etmiş olarak bulabilir.

Sergio Perez'in geleceğiyle ilgili artan şüpheler arasında, Ricciardo'nun Hungaroring'de Q1'de en üst sırada yer alması ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın kaza yaptığı bir öğleden sonra güçlü bir sıralama performansı sergilemesi için daha iyi bir zaman olamazdı.

Perez'in durumu son derece karmaşık çünkü Meksikalı pilotun performansında yaz tatilinden önce bir iyileşme olmaması halinde yerine geçecek favori bir aday bulunmuyor. Red Bull’un üç ana seçeneğinin de -Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda ve Liam Lawson- artıları ve eksileri var.

Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Şu anda kesin olan tek şey, Red Bull'un Perez'in durumundan giderek daha fazla rahatsız olmaya başlaması. Britanya Grand Prix'sinden sonra Perez'in puan eksikliğinin "uzun vadede sürdürülemez" olduğunu söyleyen Red Bull takım patronu Christian Horner, Hungaroring'de Meksikalının Q1'deki kazasından sonra daha da mutsuz görünüyordu.

Horner, takımın ne kadar sabırlı olabileceği hakkında konuşurken, " Bu gibi tartışmalar medyadan ziyade kendi içimizde gerçekleşiyor. Ama tabii ki tek ayak üzerinde koşamayız.” dedi.

Birkaç hafta önce Perez'in geleceği hakkındaki spekülasyonlar patlak verdiğinde, o sırada en mantıklı seçenek takımın yedek sürücüsü Liam Lawson'du. Bu yıl kenarda kalan Yeni Zelandalı, güçlü bir kariyere sahip ve takım için simülatörde çok iş yaptı. Ayrıca kısa süre önce Silverstone'da bir RB20 testi yaparak, gerekli potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Ricciardo'nun sezonda umulanı verememesi ve istikrarlı bir şekilde güçlü performanslar sergileyememesi de Lawson’ın şansını artırıyordu. Ancak Ricciardo son zamanlarda daha iyi performans gösteriyor ve daha önce Red Bull'da Verstappen ile aynı takımda yer almış biri olarak, üç kez dünya şampiyonunun karşısındaki garajda olmanın getirdiği baskıyla başa çıkma konusunda kesinlikle en az riskli seçenek olacaktır.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, genç pilotlarından birini doğrudan Verstappen'in yanına koymanın getirebileceği riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini biliyor.

F1'in en hızlı sürücüsüne karşı teslim olma baskısı, Lawson kadar deneyimsiz biri için zor olacaktır ve Yuki Tsunoda, Macaristan Grand Prix'sindeki Q3 kazasıyla baskı altında zorlanmadığını kanıtlamak adına kendine bir iyilik yapmadı.

Henüz hiçbir şeye karar verilmedi ve Macaristan ve Belçika yarışlarında her şey değişebilir - ancak tehlikede olan şeyin önemi kimsenin gözünden kaçmıyor.

Ricciardo'nun kendisi de, Red Bull için şimdi bir aday olduğuna dair resmi bir onay almamış olmasına rağmen, önümüzdeki günlerin ne kadar belirleyici olacağını açıkça ifade etti.

Avustralyalı pilot, "Hiçbir şey söylenmedi, ama kendime 'yap şunu, hızlı git' dedim"

"Bu iki yarışa her şeyimi vermeliyim, sadece yükselme fikriyle değil. Öncelikle gelecek yıl için bir şeyleri garantiye almak için."

“Yani evet, hafta sonuna gelirken kendime bu iki yarışın sadece sezonumun değil, kariyerimin de en önemli iki yarışı olabileceğini söyledim.”

“Yani evet, bana özellikle bir şey söylemediler. Ama ben kendime yeterince söyledim!” dedi.