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Formula 1 Japonya GP

Ricciardo: "Tsunoda'nın gerisinde kalmak benim için kötü bir şey değil"

Daniel Ricciardo, RB takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın aracı oldukça iyi bir şekilde sürdüğünü; dolayısıyla 'kötü formda olan birinin gerisinde kalmadığını' dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo, 2024 sezonunda şu ana kadar gerçekleşen sıralama turlarının tamamında takım arkadaşı Tsunoda tarafından mağlup edildi.

Suzuka'da gerçekleşen sıralama seansında Ricciardo, bu sefer çok az bir farkla [0.060 saniye] takım arkadaşına geçildi ve Q2'de elenmiş oldu.

Q3'e bu kadar yakın olmasına rağmen son bölüme kalmayı başaramaması hakkında Avustralyalı pilot, şunları söyledi: "Hayal kırıklığı yaratıyor."

"Çok yakındı ve 10. sıradayken arkamdan gelen araçların olduğunu biliyordum."

"Yuki'nin gerisinde kalmak benim için kötü değil çünkü o aracı çok iyi kullanıyor. Yani ben kötü formda olan birinin arkasında kalmıyorum." 

"Bence bu koşullarda, yaptığımız şeyi toparlamak için oldukça iyi bir iş çıkardık."

Pazar günkü yarıştan beklentileri sorulduğunda ise Ricciardo, "Uzun tur atmadım ama yine de pozitif kalmaya çalışıyorum."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Mühendisim Pierre'in [Hamelin] de benim gibi düşündüğünü hissedebiliyordum ama o da gerçekçi olmaya çalışıyordu."

"Sanırım yarına girerken bu küçük gülümsemeleri ve olumlu yönleri kullanacağız." dedi.

Japonya Grand Prix'sinin ardından Formula 1'in bir sonraki durağı Çin olacak.

Çin Grand Prix'si, 14 Nisan 2019'dan beri F1 takviminde yer almıyordu. Ayrıca diğer hafta sonlarından farklı olarak Çin GP'de sprint yarışı koşulacak.

Ricciardo, Şangay'da gerçekleşecek yarış hafta sonu için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Şangay kesinlikle geri dönmek için sabırsızlandığım bir pist."

"Bence bu araçlarla o pistte yarışmak oldukça ilginç olabilir. Orada kesinlikle güzel anılarım var. En son Renault ile oraya gittiğimizde, sezonumun tersine dönmeye başladığını hissettiğim yer orasıydı. İlk birkaç hafta sonu biraz zorlandım ve sonra Şangay'da sanırım yedinci sırayı elde ederek puan aldık. Yani benim için iyi bir pist oldu. Bu yüzden geri dönmek beni heyecanlandırıyor."

"Belki Yuki bile daha önce Şangay'da hiç araç kullanmamıştır. Yani muhtemelen oraya hiç gitmemiş birkaç pilot vardır. Yani evet, hepimiz için eğlenceli olabilir."

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