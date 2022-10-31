Ricciardo, 10 saniye cezanın çok fazla olduğunu düşünüyor

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Orta hamurla uzun bir ilk bölüm geçiren ve son 30 tur için yumuşak hamura geçiş yapan Ricciardo, piste 12. sırada dönmesine rağmen oldukça hızlıydı.

51. turda Tsunoda'yı yakalayan McLaren pilotu, rakibinin hafifçe dışa açılmasının ardından yavaşça sağa dönülen bir virajda iç çizgiyi yakaladı, ancak Tsunoda çoktan dönmeye başlamıştı.

Ricciardo'nun teması sonrası pist dışına çıkan ancak yoluna devam eden Tsunoda, sonraki tur pite döndü ve hasar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Temas nedeniyle 10 saniye ceza alan Ricciardo, buna rağmen yedinciliğe kadar ilerledi ve rakiplerinden 1 saniye hızlı turlar atarak sekizinci Esteban Ocon ile 12 saniye gibi büyük bir fark oluşturmayı başardı.

Bu fark, yedinciliği koruması için yeterliydi.

Yarışın ardından konuşan Ricciardo, ceza aldığı pozisyonda asıl amacının Tsunoda'yı geçmek olmadığını söylüyor.

Ricciardo, "Kazanın görüntülerini izledim. Sorumluluğun fazlasını üstleniyorum, ancak tamamen benim hatam olduğunu da düşünmüyorum. Lastik kilitlemedim, sadece çizgimi koruyordum. Gerçek şu ki, aslında o noktada geçiş yapmayı da planlamıyordum!"

"Tabii ki onu geçmeyi çok isterdim ama o noktada bunu amaçlamıyordum. O virajda en iyi yol tutuşu yakalayabileceğiniz nokta iç çizgi, ben de bu noktada kalıp onu biraz kirli çizgide tutabilirsem, daha iyi bir çıkış elde edeceğimi düşündüm."

"Keşke temas yaşanmasaydı, bundan ötürü üzgünüm. Ancak 10 saniye fazlasıyla yeterliydi, neyse ki üstesinden gelmeyi başardık."

"Temasın ardından ceza alacağımı biliyordum, ancak lastik kilitlediğimi de hatırlamıyorum. Imola'da ilk virajda Carlos Sainz ile yaşadığım temastaki gibi hissetmedim."

"Telsizden biraz dert yanacaktım ama hiçbir şey söylememeyi tercih ettim. Sadece zorlamaya ve hatamı telafi etmeye karar verdim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yumuşak lastiğe geçtikten sonra çok rahat hissettiğini söyleyen Ricciardo, "Bir noktadan sonra ceza hiçbir şekilde umurumda değildi, çünkü kaybedecek çok şeyim yoktu ve pitten çıkar çıkmaz lastikler çok daha iyiydi. Kontrolün bende olduğunu hissettim."

"Gaza bastım ve lastiğin yapabileceklerini görmek istedim, birkaç tur boyunca sınırlardaydım. Sonrasında lastikleri korumaya başladım ancak halen çok hızlıydım!"

"Son birkaç turda oldukça gergindim çünkü George bana tur bindirmeye çok yakındı, bunun bana birkaç saniye kaybettireceğini biliyordum."

"Birkaç saniye kaybetmem, Ocon'a geçileceğim anlamına geliyordu, bu yüzden George'un bana yaklaşmaması için deli gibi zorladım."

"Neyse ki en hızlı tur için pite girdi, muhtemelen bunun yarışımı kurtardığını bilmiyor ama yine de ona bir bira ısmarlayacağım!" dedi.