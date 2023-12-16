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Ricciardo: "Tsunoda ile mücadelemiz takım için olumluydu"

Daniel Ricciardo bu yıl Yuki Tsunoda ile takım içi bir mücadeleye girmekten memnuniyet duyduğunu ve bunun 'takım için olumlu' olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

Ricciardo, McLaren'den ayrılmasının ardından yıla Red Bull ile üçüncü pilot olarak başladıktan sonra sezonun ortasında yarış koltuğuna geri döndü.

Avustralyalı pilot Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri'ye geçti. Ricciardo'nun performansı,  AlphaTauri'nin Takımlar Şampiyonası'nda sekizinci sıraya yükselmesine yardımcı oldu.

Ricciardo, 2024'te de AlphaTauri'de takım arkadaşı Tsunoda ile yarışmaya devam edecek.

Bu yılki sezonun son aşamalarında üstünlük için kafa kafaya gitmelerinin ardından Ricciardo, hem kendisinin hem de Tsunoda'nın birbirlerinden en iyi şekilde yararlandığını öne sürdü.

Ricciardo, "Açıkçası, sezonun ilk bölümünde takımda değildim." 

"Takımın bu durumu tersine çevirme şekli gerçekten etkileyiciydi. Yuki ve ben de birbirimizi biraz zorladık, bu takım için olumluydu."

"Bu yüzden takımın önümüzdeki yıl için heyecan duyabileceğini düşünüyorum. Elbette yedinci olmak güzel olurdu ama birkaç yarış önce onuncu bitirmekten bahsediyorduk."

"Bu yüzden yedincilik bizim için bir tür bonus oldu. Bu bize gelecek yıl için biraz daha fazla mücadele etme şansı veriyor." dedi.

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