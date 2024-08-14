Ricciardo: "Tsunoda, F1'de bir sonraki adımı atmak için gereken her şeye sahip"

Daniel Ricciardo, RB Formula 1 takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın Formula 1'de başarılı olma yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor ve Japon sürücünün önüne kazanma fırsatları çıktığında bunu gerçekleştirebileceğini kanıtlaması gerektiğine inanıyor.

Tsunoda, F1'deki dördüncü sezonu olan 2024'te RB'nin fiili takım lideri olarak kendini kanıtladı, ancak Red Bull yönetimi Liam Lawson ve Daniel Ricciardo'yu Sergio Perez'in yerine geçecek seçenekler olarak gördüğü için göz ardı edildi.

Her şeye rağmen, son iki sezonda olgunlaştı ve 2023'te rekabetçi olmayan makinelerle mücadele etmesine rağmen AlphaTauri/RB takımı için güçlü sonuçlar elde etti.

Ricciardo artık Tsunoda'ya çok daha olumlu bakıldığına inanıyor ve takım arkadaşı olarak geçirdikleri yıl boyunca artan olgunluğuna ve tutarlılığına dikkat çekiyor.

Ricciardo Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, "Bence artık kesinlikle hak ettiği değeri görüyor."

"Muhtemelen pek çok insan hâlâ çok fazla hata yaptığı ilk yılını düşünüyor. Birçok kişi onun Formula 1'e uyum sağlayamadığını ve her şeyin biraz fazla olduğunu düşünüyordu.

"2021 ve 2022'de Pierre Gasly sürekli olarak onu geçiyordu ama onun yılın ikinci yarısında Gasly'den daha iyi bir performans göstermeye başladığını hatırlıyorum.”

"Son birkaç yılda kesinlikle çok büyüdü. Yani evet, hızlı. Onu takdir ediyor muyum? Evet. Muhtemelen o da davranışlarının biraz daha farkına varmıştır. Bence gerçekten iyi bir iş çıkarıyor." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Photo by: Red Bull Content Pool

Ricciardo, Tsunoda'nın ön sıralarda mücadele edecek bir araçla fırsat bulması durumunda başarılı olup olamayacağını öngörmenin zor olduğunu belirtti. Ancak böyle bir durumda Tsunoda'nın yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanması gerektiğini düşünüyor.

Avustralyalı pilot bu durumu Lando Norris'in 2021'deki kazanma girişimleriyle karşılaştırdı ve Britanyalı'nın o zamanlar bunu başaracak deneyime sahip olmadığını öne sürdü.

"Bence Tsunoda son birkaç yılda çok büyüdü ve bence gerçekten iyi bir hız ve beceri gösteriyor,"

"Bence artık daha fazla tutarlılık gösteriyor.”

"Bir sonraki seviyede olduğunda ne olacağını bilemezsiniz ve hatta Monza'daki Lando'ya bile bakıyorum. Ben kazandım, o ikinci oldu.”

"Bir sonraki yarışta pol pozisyonundaydı ve liderdi. O anda Lewis'in deneyimi ve soğukkanlılığı ona o yarışı kazandırdı ve Lando'ya yarışı kaybettirdi. Belki üç yıl önce tüm bunlar Lando için biraz fazlaydı.”

"Demek istediğim, o pozisyona gelene kadar birinin bunu gerçekten yapıp yapamayacağını bilemezsiniz. Hepimizin hızı var ama ışıklar tamamen üzerinizde olduğunda, önemli olan bu kararları kimin verebileceği ve en sakin kalabileceği.”

"Yuki'nin buna zamanı geldiğinde cevap vermesi gerekiyor ama benim cevabım kesinlikle hayır değil. Yeteneği olduğunu düşünüyorum ama bu kısım ona bağlı." diye ekledi.

2021-22'de AlphaTauri'de Tsunoda'ya partnerlik eden Gasly, Red Bull tarafından göz ardı edilmesinin yarattığı hayal kırıklığını anladığını ve eski takım arkadaşına bazı akıllıca tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Gasly, "Yuki'nin çok hızlı olduğunu hep söyledim. Bunu gördüm. Son birkaç sezondur bunu kanıtlıyor ve kanıtlamaya da devam edecek."

"Açıkçası bu onun için oldukça sinir bozucu olabilir. Ama onunla bu konuyu konuştum, sohbet ettik ve daha fazlasını istediğini ve daha fazlasını hak ettiğini düşündüğünü biliyorum.”

"Ben de geçmişte onunla benzer bir pozisyonda bulundum ve ona şunu söyledim: 'Yaptığın şeyi yapmaya devam et, rekabetçi olduğun sürece bir noktada sana doğru yer verilecektir'."

"Ama bu içinde bulunulması kolay bir pozisyon değil. Şahsen ben onun Red Bull'da bir şans yakaladığını görmek isterdim ama ben Helmut Marko değilim." dedi.