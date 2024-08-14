Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Ricciardo: "Tsunoda, F1'de bir sonraki adımı atmak için gereken her şeye sahip"

RB'den Yuki Tsunoda, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya göre F1'de hak ettiği değeri görmeye başlıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01

Daniel Ricciardo, RB Formula 1 takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın Formula 1'de başarılı olma yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor ve Japon sürücünün önüne kazanma fırsatları çıktığında bunu gerçekleştirebileceğini kanıtlaması gerektiğine inanıyor.

Tsunoda, F1'deki dördüncü sezonu olan 2024'te RB'nin fiili takım lideri olarak kendini kanıtladı, ancak Red Bull yönetimi Liam Lawson ve Daniel Ricciardo'yu Sergio Perez'in yerine geçecek seçenekler olarak gördüğü için göz ardı edildi.

Her şeye rağmen, son iki sezonda olgunlaştı ve 2023'te rekabetçi olmayan makinelerle mücadele etmesine rağmen AlphaTauri/RB takımı için güçlü sonuçlar elde etti.

Ricciardo artık Tsunoda'ya çok daha olumlu bakıldığına inanıyor ve takım arkadaşı olarak geçirdikleri yıl boyunca artan olgunluğuna ve tutarlılığına dikkat çekiyor.

Ricciardo Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, "Bence artık kesinlikle hak ettiği değeri görüyor."

"Muhtemelen pek çok insan hâlâ çok fazla hata yaptığı ilk yılını düşünüyor. Birçok kişi onun Formula 1'e uyum sağlayamadığını ve her şeyin biraz fazla olduğunu düşünüyordu.

"2021 ve 2022'de Pierre Gasly sürekli olarak onu geçiyordu ama onun yılın ikinci yarısında Gasly'den daha iyi bir performans göstermeye başladığını hatırlıyorum.”

"Son birkaç yılda kesinlikle çok büyüdü. Yani evet, hızlı. Onu takdir ediyor muyum? Evet. Muhtemelen o da davranışlarının biraz daha farkına varmıştır. Bence gerçekten iyi bir iş çıkarıyor." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Photo by: Red Bull Content Pool

Ricciardo, Tsunoda'nın ön sıralarda mücadele edecek bir araçla fırsat bulması durumunda başarılı olup olamayacağını öngörmenin zor olduğunu belirtti. Ancak böyle bir durumda Tsunoda'nın yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanması gerektiğini düşünüyor.

Avustralyalı pilot bu durumu Lando Norris'in 2021'deki kazanma girişimleriyle karşılaştırdı ve Britanyalı'nın o zamanlar bunu başaracak deneyime sahip olmadığını öne sürdü.

"Bence Tsunoda son birkaç yılda çok büyüdü ve bence gerçekten iyi bir hız ve beceri gösteriyor,"

"Bence artık daha fazla tutarlılık gösteriyor.”

"Bir sonraki seviyede olduğunda ne olacağını bilemezsiniz ve hatta Monza'daki Lando'ya bile bakıyorum. Ben kazandım, o ikinci oldu.”

"Bir sonraki yarışta pol pozisyonundaydı ve liderdi. O anda Lewis'in deneyimi ve soğukkanlılığı ona o yarışı kazandırdı ve Lando'ya yarışı kaybettirdi. Belki üç yıl önce tüm bunlar Lando için biraz fazlaydı.”

"Demek istediğim, o pozisyona gelene kadar birinin bunu gerçekten yapıp yapamayacağını bilemezsiniz. Hepimizin hızı var ama ışıklar tamamen üzerinizde olduğunda, önemli olan bu kararları kimin verebileceği ve en sakin kalabileceği.”

"Yuki'nin buna zamanı geldiğinde cevap vermesi gerekiyor ama benim cevabım kesinlikle hayır değil. Yeteneği olduğunu düşünüyorum ama bu kısım ona bağlı." diye ekledi.

2021-22'de AlphaTauri'de Tsunoda'ya partnerlik eden Gasly, Red Bull tarafından göz ardı edilmesinin yarattığı hayal kırıklığını anladığını ve eski takım arkadaşına bazı akıllıca tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Read Also:

Gasly, "Yuki'nin çok hızlı olduğunu hep söyledim. Bunu gördüm. Son birkaç sezondur bunu kanıtlıyor ve kanıtlamaya da devam edecek."

"Açıkçası bu onun için oldukça sinir bozucu olabilir. Ama onunla bu konuyu konuştum, sohbet ettik ve daha fazlasını istediğini ve daha fazlasını hak ettiğini düşündüğünü biliyorum.”

"Ben de geçmişte onunla benzer bir pozisyonda bulundum ve ona şunu söyledim: 'Yaptığın şeyi yapmaya devam et, rekabetçi olduğun sürece bir noktada sana doğru yer verilecektir'."

"Ama bu içinde bulunulması kolay bir pozisyon değil. Şahsen ben onun Red Bull'da bir şans yakaladığını görmek isterdim ama ben Helmut Marko değilim." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Steiner: "Red Bull'un sorunu araç değil, pilot"
Sonraki haber Sainz: "Babam benim her şeyim"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Formula 1
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?
Binotto'nun hakkında "başarısız" dediği Vettel, Audi koltuğu için gerçekten bir seçenek olabilir mi?

Binotto'nun hakkında "başarısız" dediği Vettel, Audi koltuğu için gerçekten bir seçenek olabilir mi?

Formula 1
Hollanda GP
Binotto'nun hakkında "başarısız" dediği Vettel, Audi koltuğu için gerçekten bir seçenek olabilir mi?
Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?

Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?

Formula 1
Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?

Son Haberler

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

F1 Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

F1 Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

SBK World Superbike
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

F1 Formula 1
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye