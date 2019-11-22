Ricciardo, Toro Rosso tehdidinin farkında

Pierre Gasly'nin Brezilya GP'deki sürpriz ikinciliği ile Toro Rosso, son yarış Abu Dhabi GP öncesinde beşinci sıradaki Renault ile puan farkını 8'e düşürmüş oldu.

Sezona dördüncülük hedefiyle başlayan Renault, bu pozisyonu McLaren'a kaptırmasının ardından beşinciliği koruma mücadelesinde de stres yaşayacak gibi görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, "Oyun devam ediyor. Yani açıkçası onlardan fazla fazla puan kazanmamızı isterim ancak bu sayede son yarışta üzerimizde baskı olacak."

"Dinlenmeyeceğiz. Abu Dhabi'de bir şeyler başarmak için savaşacağız. Orada her zaman iyi oldum. Bu açıdan evet, mücadeleye hazırım." dedi.

Ricciardo, Abu Dhabi pistinin Renault aracına daha uygun olacağını, bu yüzden işlerinin son yarışlara göre daha kolay olmasını umduğunu söyledi.

Ricciardo, "Takımın geçen seneki sonuçlarına baktığımda, bu seneye çok benzer sonuçlar almışlar. Bu sene zorlandığım pistlerin çoğunda, geçen sene de zorlanmışız."

"Abu Dhabi'de geçen sene Carlos harika bir yarış çıkarmıştı. Bu yüzden oraya olumlu bir şekilde gidiyoruz." dedi.

Toro Rosso'nun takım patronu Franz Tost ise bu mücadele konusunda temkinli.

Tost, "Asla ne olacağını bilemezsiniz. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Şampiyonada Renault'nun sadece 8 puan gerisindeyiz ve onları yakalamamız mümkün. Ancak akıllı olmak zorundayız."

"Aracı doğru bir şekilde ayarlamalıyız. Abu Dhabi farklı bir pist ve orada da rekabetçi olmayı umuyoruz." dedi.