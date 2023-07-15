Ricciardo, testte iyi performans gösterirse AlphaTauri koltuğuna geçeceğini biliyormuş
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun Silverstone testine katılmadan önce eğer testlerde iyi performans sergilerse, AlphaTauri ile yarışacağını bildiğini söylüyor.
Geçen yılın sonunda AlphaTauri'ye katılan Nyck de Vries'in takımla olan kontratı Britanya GP'nin ardından feshedildi ve yerine Daniel Ricciardo getirildi.
İlginç şekilde bu karar, Ricciardo'nun Red Bull ile katıldığı Silverstone lastik testinin ardından alındı.
ESPN'nni haberine göre Ricciardo testte çok iyi performans sergiledi ve bunun üzerine Christian Horner, Helmut Marko'yu arayarak kendisini durumla ilgili bilgilendirdi.
Bunun üzerine Marko, De Vries'i aradı ve kontratının feshedildiği konusunda kendisini bilgilendirdi.
Helmut Marko, F1-Insider ile yaptığı röportajda, Ricciardo'ya baskı yapmak amacıyla, testten önce "eğer iyi performans gösterirse AlphaTauri koltuğunu alacağı" konusunda bilgilendirildi.
Marko bu konuda şöyle dedi: "Daniel Silverstone'daki testten önce, eğer -iyi- performans gösterebilirse AlphaTauri koltuğunu alacağını zaten biliyordu."
"Baskıyla ilgili o durumdan fazlasıyla kurtuldu."
"Onun dönüşünden memnunuz. Genç sürücümüz Yuki Tsunoda için de bir kıyas noktası olacak."
Ricciardo bugün takım fabrikasına geldi ve burada coşkulu bir kalabalık vardı. Görünüşe bakılırsa Avustralyalı pilotun gelişi, tüm takım için yeni bir motivasyon oldu.
Konu hakkında konuşan AlphaTauri patronu Franz Tost, "Sürüş becerilerine diyecek hiçbir şey yok. Çoğumuzu zaten tanıyor, bu nedenle adaptasyonu hem kolay hem de anlaşılır olacak."
"Sekiz yarış kazanmış biri olarak takım da onun deneyimlerinden çok faydalanacak." dedi.
Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing takes a selfie with a fan
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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