Ricciardo: “Testler bu yıl daha iyi hissettiriyor"

Bu hafta Barselona'daki sezon içi testlerinde yeni Renault RS.20'yi ile ilk kez piste çıkan Daniel Ricciardo, 2019'a kıyasla en büyük farklılıklardan birinin gelişim yönü konusunda daha iyi bir liderliğe sahip olması olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, Red Bull'dan Renault'ya geçişinin ikinci yılında takımla ne kadar farklı hissettiği sorusuna, "Bence bu yıl çok daha normal hissediyorum."

"Geçen yıl, sadece takım değiştirmek ve onlara mümkün olduğunca fazla geri bildirimde bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda onların kafalarında kaos yaratmamaya da çalıştım. Yani bunu dengelemeye çalışıyordum ve bunu yaparken ilişkiler kurmaya çalışıyordum."

“Sadece bilgi aktarırken akıllı olmak istedim, içeri girip odadaki en konuşkan adam olmak istemedim."

"Sanırım şimdi bu yılı, Red Bull'la karşılaştırabildiğimi söyleyebilirim. Geçen yıl biraz anormaldi." yanıtını verdi.

Ricciardo, araçla ilk çalışmalarında tur derecelerini bu kadar çabuk yükseltmesinin kendisi için cesaret verici olduğunu söyledi.

"Sanırım dün ikinci turumda oldukça çok çabuk bir şekilde 1:19 yapmayı başardım."

"Artık araca daha aşinayım, çünkü takım ile geçirdiğim ikinci yılım ve ilk izlenimlerim kesinlikle daha iyiydi."

"Yol tutuş seviyesi ve yere basma gücü açısından durum kesinlikle öncekinden daha iyi."

"Ama sanırım gerçek mücadele , fazladan yarım saniye bulmaya çalıştığınızda başlayacak ve aracın neler yapabileceğini o zaman göreceğiz. Ama ilk hissim bana aracın geliştiğini söylüyor."