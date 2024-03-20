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Formula 1

Ricciardo: "Tecrübem ilk yarıştan gerginliğin takıma iyi gelmeyeceğini söylüyor"

Daniel Ricciardo, Bahreyn'deki sezonun ilk yarışında yaşanan takım emirleri sorununun ardından Yuki Tsunoda ile aralarında yaşanan gerginliği önemsiz olduğunu söyledi.

Burak Yasul
Drivers parade, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Drivers parade, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Sam Bloxham / Motorsport Images

Bahreyn'de Ricciardo'ya yerini vermesi söylenen Tsunoda, Avustralyalı pilot Kevin Magnussen'i geçemeyince tekrar geçmesine izin verilmemesine sinirlenmiş ve genç pilotun pite dönüş turunda  hayal kırıklığı gösterisi olarak ona yakın sürmesine neden olmuştu.

Her iki VCARB sürücüsü de 2025 sezonunda Red Bull'da olası bir koltuk için Sergio Perez'e meydan okuma niyetlerini açıkça ortaya koydular, bu nedenle kardeş takımın içi savaşında bir liderlik kurmak bu yıl çok önemli olabilir.

Ancak Bahreyn'deki o an ve yıl ilerledikçe Tsunoda ile rekabetin nasıl sonuçlanabileceği sorulduğunda, sekiz kez Grand Prix kazanan pilot, özellikle de her iki pilotun da Sakhir'de yaşadıkları kıl payı kazadan sonra takımın bilgilendirme toplantısında sorunlarını çözebildikleri için, bundan kazanan çıkmayacağını açıkladı.

Avustralya'da yayınlanan The Age'e verdiği demeçte Ricciardo, "Kariyerimde geldiğim nokta ve muhtemelen yaşım... uzun bir sezonun ilk yarışında aramızda bir rekabet, ilgi ya da buna benzer bir şey olması kimsenin yararına olmayacağını gösteriyor." 

"Özellikle de takımda yeni personel varken. Herkes birbirini toparlamaya, kendini ve güvenini geliştirmeye çalışıyor, bizim de onlara yardımcı olmamız gerekiyor."

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yarışın sonunda olanlar harika değildi ama iki saat sonra bir toplantıdan çıktık ve aslında takımı olduğundan daha iyi bir yere getirdik." dedi.

Red Bull'daki şansıyla ilgili olarak Ricciardo bu sezonun ilk dönemlerinde koltuk için mücadele edeceği yönündeki söylentileri küçümsemek istese de, Formula 1'i Red Bull pilotu olarak bırakma isteğinden daha önce açıkça bahsetmişti.

Beş sezonu Red Bull'da geçirmiş olan Ricciardo, sporda elde ettiği başarıların büyük bölümünü bu takımda yaşamış olduğundan, bu spordan ayrılmanın en ideal yol olacağına inanıyor.

Ricciardo, "Red Bull ailesine geri dönmek, işte hayal bu. kariyerimi Red Bull pilotu olarak bitirmek mükemmel olurdu."

"Sonuna bakmıyorum... ama oraya geri dönersem, kariyrimi orada noktalarım." demişti.

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