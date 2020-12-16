Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"

Abu Dhabi GP’si, 2014’tten beri F1 sezonun son yarışı ve geçtiğimiz hafta sonu 2020 sezonun son yarışına da ev sahipliği yaptı.

Fakat son 6 seferde de yarışın kazananı pole pozisyonundaydı ve pistin düzeni birçok pilot tarafından geçişe neredeyse hiç izin vermemesi sebebiyle eleştiriliyor.

Pazar günkü yarışta son 20 turda sadece 2 kez geçiş oldu ve bazı anlarda hiçbir pilot birbirine 1 saniye kadar yaklaşamadı ve bu da Yas Marina pistinin düzeninin uygunluğunun sorgulanmasına yol açtı.

Gelecek sezon McLaren pilotu olarak yarışacak Ricciardo, şahsen yarıştan zevk aldığını çünkü “uzun süreli bir deneme” gibi griddeki 11.liğinden yükselerek yarışı 7. tamamladığını söyledi.

Avustralyalı pilot “diğerlerinin çok aksyion yaşamadığını” kabul ederek pist düzeninin yeniden ele alınmasının gerekliliğini sorguladı.

Autosport/Motorsport.com tarafından yarışın izlemesinin sıkıcılığı sorulduğunda Ricciardo: “Üzücü bir durum çünkü çok güzel bir yer.”

“Orası hakkında kötü konuşmak istemiyorum çünkü oraya gitmeye devam etmek istiyorum, harika bir yer!”

“Ama belki pist düzenleriyle oynanabilir. Burada belki birkaç alternatif olabileceğini biliyorum çünkü ne yazık ki Pazar günü biraz zor.”

“Bazı zamanlar eğlence yönünden biraz tatsız olabiliyor.”

Max Verstappen ise arkasındaki Mercedes’ler tarafından herhangi bir baskı altında tutulmadan Abu Dhabi’de Red Bull’a zaferi getirdi.

Bu durumun üstüne Mercedes takım patronu Toto Wolff de Ricciardo’nun fikirlerine katılarak sürücülerin zorlanmasının heyecanlı geçen bir yarışın olmasını zorlaştırdığını söyledi.

Wolff: “Yarış sırasında aldığım uykulu emojili mesaj sayısı şu ana kadar aldığım en fazlasıydı.”

“Bence buna bakmalıyız. Abu Dhabi’de takipte kalmak çok zor. Sıra dışı bir yer, altyapısı benzersiz ve inanılmaz.”

“Ama 201’da Alonso ve Petrov’la gördüğümüz gibi önünüzdeki araç yavaş olsa bile geçiş yapmak çok zor.”

“Belki pist düzenine bir bakmak gerekir. Benim işim değil ama belki geçiş yönünden işi biraz daha ilginç kılacak pist düzenleri mevcuttur.”

“Ama dediğim gibi bana kalan bir şey değil.”

7 kez dünya şampiyonu Hamilton da yarıştan sonra 2022’deki gelecek yeni araçların takip etmeyi kolaylaştırmasını ümit ettiğini söyledi.

Hamilton: “2022’deki araçları takip etmenin daha kolay olması için ümit ve dua ediyorum.”

“İzlemesi sıkıcı bir yarış mıydı bilmiyorum ama önünüzdeki araca 3 saniye kadar yaklaştığınızda kaymaya başlıyorsunuz ve tüm süre boyunca türbülansta kalıyorsunuz.”

“O yüzden Ross’un (Brawn) teklifinin gerçekten bir fark yaratmasını umuyorum.”