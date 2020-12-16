Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"
Ekleyen:

Daniel Ricciardo Formula 1’in Abu Dhabi’deki Yas Marina Pisti’nin düzenini biraz değiştirmeyi düşünmesi gerektiğini çünkü yarışlarındaki eğlencenin “biraz tatsız” olduğunu söyledi.

Abu Dhabi GP’si, 2014’tten beri F1 sezonun son yarışı ve geçtiğimiz hafta sonu 2020 sezonun son yarışına da ev sahipliği yaptı.

Fakat son 6 seferde de yarışın kazananı pole pozisyonundaydı ve pistin düzeni birçok pilot tarafından geçişe neredeyse hiç izin vermemesi sebebiyle eleştiriliyor.

Pazar günkü yarışta son 20 turda sadece 2 kez geçiş oldu ve bazı anlarda hiçbir pilot birbirine 1 saniye kadar yaklaşamadı ve bu da Yas Marina pistinin düzeninin uygunluğunun sorgulanmasına yol açtı.

Gelecek sezon McLaren pilotu olarak yarışacak Ricciardo, şahsen yarıştan zevk aldığını çünkü “uzun süreli bir deneme” gibi griddeki 11.liğinden yükselerek yarışı 7. tamamladığını söyledi.

Avustralyalı pilot “diğerlerinin çok aksyion yaşamadığını” kabul ederek pist düzeninin yeniden ele alınmasının gerekliliğini sorguladı.

Autosport/Motorsport.com tarafından yarışın izlemesinin sıkıcılığı sorulduğunda Ricciardo: “Üzücü bir durum çünkü çok güzel bir yer.”

“Orası hakkında kötü konuşmak istemiyorum çünkü oraya gitmeye devam etmek istiyorum, harika bir yer!”

“Ama belki pist düzenleriyle oynanabilir. Burada belki birkaç alternatif olabileceğini biliyorum çünkü ne yazık ki Pazar günü biraz zor.”

“Bazı zamanlar eğlence yönünden biraz tatsız olabiliyor.”

Max Verstappen ise arkasındaki Mercedes’ler tarafından herhangi bir baskı altında tutulmadan Abu Dhabi’de Red Bull’a zaferi getirdi.

Bu durumun üstüne Mercedes takım patronu Toto Wolff de Ricciardo’nun fikirlerine katılarak sürücülerin zorlanmasının heyecanlı geçen bir yarışın olmasını zorlaştırdığını söyledi.

Wolff: “Yarış sırasında aldığım uykulu emojili mesaj sayısı şu ana kadar aldığım en fazlasıydı.”

“Bence buna bakmalıyız. Abu Dhabi’de takipte kalmak çok zor. Sıra dışı bir yer, altyapısı benzersiz ve inanılmaz.”

“Ama 201’da Alonso ve Petrov’la gördüğümüz gibi önünüzdeki araç yavaş olsa bile geçiş yapmak çok zor.”

“Belki pist düzenine bir bakmak gerekir. Benim işim değil ama belki geçiş yönünden işi biraz daha ilginç kılacak pist düzenleri mevcuttur.”

“Ama dediğim gibi bana kalan bir şey değil.”

7 kez dünya şampiyonu Hamilton da yarıştan sonra 2022’deki gelecek yeni araçların takip etmeyi kolaylaştırmasını ümit ettiğini söyledi.

Hamilton: “2022’deki araçları takip etmenin daha kolay olması için ümit ve dua ediyorum.”

“İzlemesi sıkıcı bir yarış mıydı bilmiyorum ama önünüzdeki araca 3 saniye kadar yaklaştığınızda kaymaya başlıyorsunuz ve tüm süre boyunca türbülansta kalıyorsunuz.”

“O yüzden Ross’un (Brawn) teklifinin gerçekten bir fark yaratmasını umuyorum.”

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"

Önceki haber

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"

Sonraki haber

Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir

Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Lewis Hamilton , Toto Wolff
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"

Hamilton: "McLaren'ın geliştiğini görmek harika"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "McLaren'ın geliştiğini görmek harika"

Resmi: Tsunoda, 2021'de AlphaTauri ile F1'de yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Tsunoda, 2021'de AlphaTauri ile F1'de yarışacak!

Vettel: "Ferrari'ye son bir şarkı söylemek istedim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'ye son bir şarkı söylemek istedim"

Aston Martin, 2021 için BWT yerine başka bir isim sponsoruyla görüşüyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 için BWT yerine başka bir isim sponsoruyla görüşüyor!

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı

Son Haberler

Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"

Yeni ışıklandırma sistemi F1'de daha çok gece yarışına kapıyı aralayabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Yeni ışıklandırma sistemi F1'de daha çok gece yarışına kapıyı aralayabilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

16s
2
Formula 1

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"

18 dk
3
Formula 1

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"

53 dk
4
Formula 1

Hamilton: "McLaren'ın geliştiğini görmek harika"

4s
5
Formula 1

Resmi: Tsunoda, 2021'de AlphaTauri ile F1'de yarışacak!

5s

Son Haberler

Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir
F1

Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"
F1

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"
F1

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"

Yeni ışıklandırma sistemi F1'de daha çok gece yarışına kapıyı aralayabilir
F1

Yeni ışıklandırma sistemi F1'de daha çok gece yarışına kapıyı aralayabilir

Vettel: "Ferrari'ye son bir şarkı söylemek istedim"
F1

Vettel: "Ferrari'ye son bir şarkı söylemek istedim"

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.