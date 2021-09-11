Dünkü sıralamalarda 5. olan Ricciardo, bugünkü 18 turluk yarışın en kazançlı çıkan isimlerinden birisi oldu.

McLaren pilotları Sprint yarışına çevresindeki orta lastikli pilotların aksine yumuşak lastiklerle başladılar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın zayıf kalkış yapmasının ardından iyi bir fırsat yakalayan Ricciardo, ilk viraja gelirken Hamilton'ın sol tarafındaydı ve ilk viraja hem Hamilton hem de yarışa 4. sıradan başlayan takım arkadaşı Lando Norris'in önünde girdi ve 3. sıraya yükseldi.

Sprint yarışının kalan kısmında yerini korumayı başaran Ricciardo, damalı bayrağı 3. sırada görerek 1 puan almayı başarırken Sprint yarışını ilk sırada tamamlayan Valtteri Bottas'ın yeni güç ünitesine geçmesiyle yarışa son sıradan başlayacak olması, Ricciardo'nun yarışa 2. sıradan başlamasını sağlayacak.

Ricciardo, "Çok uzun zamandır bu pozisyonu elde edememiştim, bu iyi bir şey. Geri dönmek güzel. Yarın önemli ancak Valtteri'nin sorunuyla bir sıra daha kazanıyoruz, yani ilk çizgide olacağız. Bu olmayalı uzun zaman oldu. Bu yüzden mutluyuz." dedi.

Ricciardo, yarışın startında saldırı modunda olacağını vurguladı.

Ricciardo, "Tam saldırı modunda olacağım! Bugün bu sayede şans buldum. İyi bir start aldım ve 1. virajda belki Max'i geçebilirim diye düşündüm ancak o içerideydi. Bu yüzden yarın için sabırsızlanıyorum." dedi.