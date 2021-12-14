Ricciardo: "Daha iyi cumartesilere ihtiyacım var"

2021 Formula 1 sezonunun 22. yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini, McLaren pilotu Daniel Ricciardo 12. sırada tamamladı.

Ricciardo, "Sanırım dokuzuncu sıraya kadar çıktım ve sonra Ocon'dan biraz daha hızlıymış gibi hissettim. Yine de geçiş yapmak zordu ve muhtemelen geçmek için yeterli hıza sahip değildim. Sonra Gasly ve Fernando, Sanal Güvenlik Aracıyla bizi geçmeyi başardılar ve bu beni puanların dışına attı. Sanırım temiz havada biraz daha hızlıydım ama dürüst olmak gerekirse bu benim hatam çünkü 10. sıradaydım. Önümüzdeki yıl cumartesi günlerini önümüzdeki yıl kesinlikle geliştirmek istiyorum ve pazar günlerini kendim için biraz daha kolay hale getirmek istiyorum."

"Geçen hafta daha iyiydi çünkü güvenlik aracı çıktı ve işe yaradı. Muhtemelen bana diğerlerinden daha fazla yardımcı oldu ve bugün ise tam tersi oldu. Bu işler böyle oluyor. Tabii ki benim on ikinciliğim, dünya şampiyonluğu ve güvenlik aracının buna etkisi kadar büyük değil. Bu yüzden bugün size üzücü hikayemi veremeyeceğim!" dedi.

McLaren pilotu sezon finali hakkında, "Tam da sezonun daha dramatik olamayacağını düşündüğünüzde, daha da dramatikleşiyor. Bunun iyi olup olmadığını bile bilmiyorum çünkü bence insanların televizyonları patlayacak, bu kadar dramayı kaldırabileceğini sanmıyorum!"

"Açıkçası, bir taraftan ilk kez dünya şampiyonu olan ve tabii ki çok iyi tanıdığım bir takım olan Red Bull'u tebrik etmek istiyorum, elbette onlar adına mutluyum. Ancak Lewis için aynısını söyleyemiyorum çünkü yarışı kontrol altında tutuyordu ve bazen işler sizin lehinize olmuyor. Güvenlik aracı sadece onun aleyhine olmakla kalmadı ona dünya şampiyonluğuna mal oldu. Yani onun adına üzgünüm. Çılgın bir yıl sonu." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo, güvenlik aracının ardından yeniden başlatma sırasında alınan karar hakkında, "Kafam karıştı ve şaşırdım çünkü turumu geri alamayacağıma dair bir mesaj aldım."

“Aklımdan, 'Bu iyi görünüyor' diye düşündüm, sanırım adildi çünkü Lewis'in liderliği vardı ve Max'in lastikleri daha yeniydi, yarışı bu şekilde yeniden başlatacaklarsa birkaç araca tur bindirmek zorundaydı."

"Sonra bazı araçları geçiş yaptığını gördüm ve 'Ne yapayım, geçeyim mi?' diye sordum ve sonra sanırım Tom [Stallard] 'Hayır, burada kalmalısın' dedi."

"Yani son tur için kelimenin tam anlamıyla, öndeki mücadele için en ön koltuktaydım. Ayrıca yeni set bir yumuşak lastiğim vardı, bu yüzden 'İkisini de geçebilir miyim acaba?' diye düşündüm! (gülüyor) Tabii ki şaka yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse biraz kalakaldım çünkü ne yapacağımı bilmiyordum, gerçekten böyle bir haldeydim."

"Her şeyin nasıl olduğuna bakmam gerekiyor." dedi.

Ricciardo, McLaren'daki ilk sezonu hakkında, "Bu sezon harika başlamadı ama ikinci yarı kesinlikle daha iyiydi. Yine de üzerinde çalışılacak şeyler var. Bir adım attım ama olmak istediğim yere ulaşmak için gelecek yıl bir adım daha atmam gerekiyor. Muhtemelen pazar günü bana o pist pozisyonunu vermesi ve beni karmaşadan biraz daha uzak tutması için daha iyi cumartesilere ihtiyacım var. Yani üzerinde çalışacağım şey bu." dedi.