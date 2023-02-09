Ricciardo: "Takvimde en sevdiğim iki yer Monako ve Austin"
Bu yıl Formula 1'i kenardan izlemek zorunda kalacak Daniel Ricciardo, en sevdiği iki yarış olarak Monako ve Austin'i işaret etti.
Daniel Ricciardo uzun bir aradan sonra bu yılki sezon açılışında griddeki yerini almayacak. Hatta padokta bile olmayacak.
Bilindiği üzere, Avustralyalı pilot McLaren'da geçirdiği iki yılın ardından takımdan ayrılmak zorunda kaldı ve spora kısa (ya da uzun) bir ara vermeye karar verdi.
Ancak Red Bull'un yedek pilotu olan Avustralyalı sürücü, hâlâ bir F1 hayranı ve kendisine hangi pistleri sevdiği soruldu.
Ricciardo, geri dönmek istediği iki pistin altını çizdi.
Ricciardo, The Late Show With Stephen Colbert programında, "Sürüş deneyimi açısından Monako'nun inanılmaz olduğunu düşünüyorum."
"Bu önemli bir etkinlik ve bunu kazanmak son derece prestijli. Büyüleyici."
"F1 denince akla Monako Grand Prix'si geliyor diyebilirim - yatlar, ünlüler, yarışlar, her şey, dolayısıyla bu ilk sırada."
"Fakat bir taraftar olarak Amerika'yı da söyleyebilirim, Austin'i seviyorum, çok eğlenceli. Barbekü, müzik... Kendine has bir havası var ve bence gerçekten çok özel bir yer."
"Yani tek değil ama kesinlikle gitmekten hoşlandığım yerlerden biri." dedi.
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