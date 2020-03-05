Ricciardo: "Takımlardan birisi katılamazsa yarış yapılmamalı"

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine bulaşan Coronavirüsünün etkileri her geçen gün büyümeye devam ediyor.

İtalya'da etkisini iyice arttıran virüsün motor sporları dünyasına olan etkisi de ortaya çıkmaya başladı.

Şimdiye kadar başta MotoGP olmak üzere çeşitli seriler, yapılması planlanan yarış veya test programını değiştirmek zorunda kaldı.

Bugün, 2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Avustralya'nın, İtalyan vatandaşların ülkeye girişte ciddi kontrollere tabi tutulacağı duyuruldu. Bu da AlphaTauri ve Ferrari gibi takımlar için durumu zorlaştırıyor.

Daniel Ricciardo, tam da bundan ötürü eğer bir takım yarışa katılamazsa, o yarışın yapılmaması gerektiğine inanıyor.

Riccardo, “Yarış, takımlardan birinin katılımı olmadan gerçekleşemez. Başlangıçta on takımın ve yirmi sürücünün tümü olmayacaksa, bir yarış yapmanın yanlış olduğuna inanıyorum." "Mesela Ferrari ve AlphaTauri katılamazsa ve onlarsız yarışırsak, bu kesinlikle adil olmaz. Bu, örneğin teknik düzenlemelerin ihlali nedeniyle diskalifiye edilmek gibi bir şey değil. Bu yanlış." "Hiçbirimiz böyle bir yarışı kazanmak istemiyoruz. Diyelim ki bir sebepten ötürü Ferrari, Mercedes ve Red Bull Racing gelmezse ve Melbourne'de ben kazanırsam, bu zaferin bir önemi olmaz. Ya hepimiz yarışırız, ya da hiçbirimiz yarışmayız." "Formula 1 yarışında hepimiz olmalıyız veya hiçbirimiz yarışmamalıyız." dedi.

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