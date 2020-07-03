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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, takım arkadaşı olarak Vettel yerine Alonso'yu tercih ediyor

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Ricciardo, takım arkadaşı olarak Vettel yerine Alonso'yu tercih ediyor
Ekleyen:
3 Tem 2020 14:12

Renault pilotu Daniel Ricciardo, takım arkadaşı olarak Fernando Alonso ya da Sebastian Vettel'den birisini seçmesi gerekse Alonso'yu tercih edeceğini söyledi.

Fernando Alonso'nun doğru araca sahip olması halinde Formula 1'e dönmek istediği biliniyor. Sebastian Vettel de sene sonunda Ferrari'den ayrılacağı için pilot pazarında bulunuyor. 

Her iki pilotun adı, Renault'dan ayrılacak olan Ricciardo'nun yerine anılıyor. Bugünkü basın toplantısında Ricciardo'ya seçim yapacak olsaydı takım arkadaşı olarak iki şampiyondan hangisini seçeceği soruldu.

Ricciardo, "Alonso derdim çünkü daha önce onunla takım arkadaşı olmadım. Takım arkadaşları her zaman önemli bir kıstas noktasıdır ve yeteneklerinize katkıda bulunurlar. Her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz."

"Bu sporda henüz mükemmel olan bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Her zaman gelişebilirsiniz."

"Bu yüzden Fernando'yu isterdim. Bununla birlikte Seb ile sadece 12 ay geçirdik. O da çok hızlı geçti. Bu yüzden onunla yeniden takım arkadaşlığına da karşı olmam." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Fernando Alonso Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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