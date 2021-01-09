Ricciardo: "Ocon bana genç nesile dair yeni şeyler öğretti"

F1 kariyerine 2011 yılında başlayan Ricciardo, Renault'da kendisinden yedi yaş küçük olan Esteban Ocon'un takım arkadaşıydı.

Avustralyalı pilot, bir önceki takımı Red Bull'da da kendisinden sekiz yaş daha genç olan Max Verstappen'le takım arkadaşıydı.

31 yaşındaki Ricciardo yarışlara nasıl yaklaştıklarını anlamasına yardımcı olduğu için genç rakiplerle yüzleşmenin zorluklarından ve bunu artık benimsediğinden bahsetti.

Ricciardo, "Her yeni takım arkadaşımla çalışmaktan büyük keyif aldım ve bunu kabullendim."

"Onlar sizin ilk rakibiniz, bu gizli bir şey değil. Onlar her zaman ilk yenmek isteyeceğiniz adamlar çünkü en adil rekabeti temsil ediyorlar."

"Ocon genç ve başarıya aç bir çocuk, bazı açılardan Max'a da benziyor. Bu, genç neslin bağlılığını öğrenmek ve anlamak için bana bir fırsat oldu." dedi.

2020 sezonunda Ricciardo, Ocon'u rahat bir şekilde gerisinde tutmayı başardı. 119 puanla Ocon'u (62) geride bırakan Ricciardo, şampiyonayı takım arkadaşının yedi basamak üstünde tamamladı.

Ricciardo, "Şimdiye kadar iyi başarılar elde ettim ancak meydan okumadan da zevk alıyorum."

“Bence genç sürücüler oldukça hızlı öğreniyor. Bir virajı tam gaz dönüyorsam, sonraki seansta hatta sonraki turda onlar da aynısını yapıyorlar, bu hoşuma gidiyor."

"Limitlerde olmayı seviyorum ve bu beni gelişmeye, daha iyi olmaya itiyor." dedi.

Ricciardo'nun 2021'de McLaren'daki takım arkadaşı Lando Norris ise kendisinden tam on yaş küçük.