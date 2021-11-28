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Ricciardo: "Sürüş stilimi geliştirmeye devam etmeliyim"

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Monza'da elde ettiği galibiyete rağmen McLaren pilotu Daniel Ricciardo, belirli pistlerde mükemmel yaklaşıma sahip olması gerektiğini söyledi.

Ricciardo: "Sürüş stilimi geliştirmeye devam etmeliyim"

Daniel Ricciardo'nun McLaren'de geçirdiği ilk sezon, Britanyalı takımın dokuz sene sonra birincilik aldığı sezon olarak hatırlanacak. Woking merkezli takım, aynı yarışta Lando Norris'in de ikinci olması ile beraber 11 yılın ardından ilk 1-2'sini aldı.Ancak Monza'da alınan tarihi sonuca rağmen McLaren ve Ricciardo'nun sezonu, iniş çıkışlarla ilerledi. Markalar şampiyonasında üçüncülük için mücadele veren McLaren, sezonun bitimine 2 yarış kala, sezon boyunca galibiyet alamamış olan, rakibi Ferrari'nin 39.5 puan gerisinde yer alıyor.

Ricciardo ise, takım arkadaşı ile karşılaştırıldığında, Woking merkezli takımla sönük bir sene geçirdi ve Katar, geçen ilk sezonun özeti gibiydi; sıralamaları 14. sırada tamamlayan Ricciardo, yarış boyunca bir takım sorunlarla mücadele etti, bunlardan en önemli olanı da benzin tasarrufu ile ilgiliydi. 

Performansı hakkında konuşan Ricciardo, "Aracımız, bu tür uzun virajlarda nasıl tepki verdiği konusunda bir teste tabi tutuldu."

"Bu sektörlerde Lando, benden daha iyi bir iş çıkarıyor ancak onun viraj alma ve frenlemeyi nasıl bir araya koyduğunu anlayamıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum ancak istediğim sonuçları alamıyorum."

"Fark sadece yarım onda bir saniye ancak uzun virajlarda 0.3-0.4 saniyeye kadar çıkıyor. Her ne kadar aracın bir zayıflığı da olsa bu durum, benim belirli noktalara istediğim gibi alışamamamdan kaynaklanıyor."

"Sürüş stili olarak benim ve Lando'nun farklarını görebiliyorum. Eğer kolay olsaydı bunu çoktan mükemmel bir şekilde yapmış olurdum ancak onun seviyesi çok yukarıda ve o, çok iyi bir performans ortaya koyuyor."

"Tabii ki bunun, onun üç sene boyunca takım ilke beraber çalışmasında yardımı oluyor ve ben de sezon başında olduğum duruma göre daha iyi durumda olduğuma inanıyorum. Ancak belirli pistlerde, onun benden hızlı olduğu pistlerde, farklı adımlar atmam gerekiyor." dedi.

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