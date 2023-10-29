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Ricciardo, sürpriz dördüncülüğün ardından "eskisi gibi" hissediyor

Daniel Ricciardo, Pazar günkü Meksika Grand Prix'si için AlphaTauri'sini dördüncü sıraya yerleştirerek Formula 1 padoğunu şaşırttıktan sonra "eski haline çok benzediğini" söyledi.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Elindeki sakatlık nedeniyle beş Grand Prix'den mahrum kalan Ricciardo, Cuma günü 2. antrenman seansında altıncı olarak iyi bir tempo göstermişti.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansında dokuzunculuğa gerileyen Avustralyalı pilot sıralama turlarında formundaydı ve Q1'de dördüncü ve Q2'de beşinci oldu.

Her iki durumda da takım arkadaşı Yuki Tsunoda kendisine yardımcı oldu ve kendi hafta sonu zaten bir güç ünitesi cezasıyla tehlikeye girdiği için Avustralyalıyı çekmeye (hava koridoru vermeye) odaklanabildi, ancak Q3'te bir destek olmadan bile Ricciardo dördüncü sırayı almayı ve Max Verstappen ve Sergio Perez'in iki Red Bull'unu ayırmayı başardı.

Sky F1'e konuşan Ricciardo, "hafta sonuna biraz farklı bir ayarla başladığını" ve bu ayarla "kendini rahat hissettiğini" söyledi.

Ricciardo, "Bu yıl yarış anlamında pek bir şey yapmadığımı biliyorum ama kendimi eski ben gibi hissediyorum."

"Ve evet, iyi şeyler yapabileceğimi hissediyorum. Orada olan pek çok şey, kendime olan güvenimi artırdı."

"Bu sabah 3. antrenmanda 9. sıradayken bile turumdan hiç memnun değildim. Ancak bu durum beni hayal kırıklığına uğratmak yerine, sıralamaya girerken bunu düzeltebileceğime ve ilk 10'un içinde yer alacağımıza dair bana güven verdi." dedi.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Ricciardo, geçtiğimiz hafta sonu Circuit of the Americas'ta düzenlenen ve "oldukça berbat" olarak nitelendirdiği ABD GP'sinde hayal kırıklığı yaratan bir dönüşün ardından Meksika için şimdiden olumlu hissettiğini söyledi.

Ricciardo, "Dürüst olmak gerekirse, bunu sadece sonuçtan dolayı söylemiyorum, ama Pazar gecesi Austin'de, sadece Cuma antrenmanı olmasını istiyordum."

"Arabaya geri dönmek istedim ve masada kalan bazı şeyler olduğunu hissettim. Ayrıca bu hafta sonu daha geleneksel [sprint olmayan] bir hafta sonu geçirerek deneyebileceğimizi bildiğimiz ve kesinlikle denemek istediğim ve biraz güvendiğim bazı şeyler vardı."

"Yani evet, dün ilk turdan itibaren kendime gerçekten güveniyordum. Ve 4. sıra belki düşündüğümüzden biraz daha fazla, ama gerçekten sıralamaya girerken esas sorun Q3'e geçmek değil, ne kadar daha ileri gidebileceğimizdi."

"Bence takım olarak kesinlikle kendimize güveniyorduk. Ama mükemmel bir turla 4. değil de 6 ya da 7. olabiliriz diye düşündüm. O yüzden sorun yok." dedi.

Q3 seansını değerlendiren Ricciardo, temiz bir tur atmanın performansının anahtarlarından biri olduğunu açıkladı.

"Neredeyse maksimum yere basma kuvveti kullandığımız benzersiz bir pist. Ama çok kaygan, çünkü rakım yüksek."

"Asla çok temiz ve çok pürüzsüz olamayacağınız pistlerden biri, çünkü hızlı olamazsınız. Ancak aşırı hızlanmayı göze alamayacağınız bir pist, turun çözülmesi ve sizden uzaklaşması çok kolay."

"Sadece çok fazla hassasiyet ve incelik var ve her zaman daha hızlı gidebileceğinizi hissediyorsunuz. Ama denediğiniz anda kayıyor ve biraz kaybediyorsunuz."

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