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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: ''Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay''

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Max Verstappen'le şu anda arkadaş olmalarının daha kolay olduğunu, çünkü en azından şu anda direkt olarak mücadele içerisinde olmadıklarını söyledi.

Ricciardo: ''Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay''

Daniel Ricciardo ve Max Verstappen, 2016-2018 yılları arasında Red Bull Racing'de takım arkadaşlığı yaptılar ancak Avusturalyalı pilot, 2018'in ardından takımdan ayrıldı.

Sonraki iki sezon boyunca kariyerine Renault'da devam eden Ricciardo, bu sezon McLaren'a geçerek yine kendinden daha genç bir sürücü olan Lando Norris'le takım arkadaşı oldu.

Avusturalyalı pilot, Square Mile'e verdiği röportajda, yeni takımının kendisi için 'başka bir meydan okuma' olacağını söyledi.

31 yaşındaki McLaren pilotu, ‘’Gençliğimde, Parkway Drive’ın ‘Killing With A Smile (Bir Gülümsemeyle Öldürmek)’ albümünü dinlerdim. Bence bu albüm benimle ilgili, ben çok gülümserim. Öldürmeyi sevdiğimi söyleyemem ancak rakiplerime saldırmayı sevdiğimi söyleyebilirim. Bu her zaman motive edici. Ancak, bu yeni bir takım arkadaşıyla çalışmak kadar heyecanlı değil.''

''Lando Norris, o Max Verstappen gibi genç bir sürücü. Bu benim için başka bir meydan okuma olacak ve ben mücadele etmeye hazırım. 30’lu yaşlarımdayım, bu yüzden birçok kişi ‘Daniel hâlâ iyi bir formda mı, yoksa kariyerinin en iyi dönemini geride mi bıraktı?’ diye merak ediyor. Bu yüzden yarış günlerini çok seviyorum, neler yapabileceğimi göstermek için bir şans.’’ dedi.

Avusturalyalı pilot, kariyerine ilk başladığında içindeki vahşi içgüdüleri hemen göstermediğini ancak risk almaya başladığında padokta saygı duyulan bir isim haline geldiğini dile getirdi.

‘’Kariyerime ilk başladığım zaman, mutlu bir çocuktum ve vahşi içgüdülerimi daha göstermemiştim. Ancak artık daha fazla iyi çocuk olmak istemediğim bir noktaya geldim. Aracı çarpsam bile, ciddi riskler almaya istekliydim, yine de saygı görürdüm. Hem eğlenceli biri, hem de kaskın altında her şeye hazır olduğumu gösterdim. Bence o zaman padokta saygı kazandım. Bu benim için çok önemliydi.’’

Red Bull genç programı hakkında da konuşan Ricciardo, ‘’Red Bull genç programını ve Helmut Marko’nun dikkatini sevmiştim. Marko, en iyi performansımı göstermemi ve aracın kapasitesini en yükseğe çıkarmamı isterdi.''

''Bu programa katılmak, büyümeme yardımcı oldu. Biraz katılık bana iyi şekilde yardım etti. McLaren’da işlerin nasıl ilerlediğini göreceğiz, ancak Andreas Seidl’ın da laubalilik yapacağını sanmıyorum. Zaten böyle de olmalı.’’ sözlerini kullandı.

Ricciardo'nun, Red Bull Racing'de birlikte yarıştığı dönemde Verstappen'le pist dışında iyi bir ilişkisi olduğu görülüyordu. Ancak, 2018 Bakü gibi pist üstünde sorun yaşadıkları anlar da vardı.

Şu anda Hollandalı pilotla daha iyi bir arkadaşlıkları olduğunu düşünen Ricciardo, takımın, Max'la birbirleri için yaptıkları şeyi küçümsediğini söyledi.

‘’Red Bull’un, Max Verstappen ve benim iyi sürücüler olduğumuzu anladığını düşünüyorum. Belki de benim yerime geçen sürücünün problemli olmasını bekliyorlardı.''

''Kesin olarak bilmiyorum ancak dışarıdan görünen o ki, Max ve benim birbirimiz için yaptıklarımızı küçümsüyorlardı. Biz, birbirimizi daha yukarı taşımaya yardımcı olduk. Belki de Pierre Gasly ve Alex Albon başarılı olamadı veya başarılı olmaları takımın istediğinden daha uzun sürdü.’’

‘’Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay. Her şeyden önce, direkt olarak mücadele içinde değiliz. Birbirimizin kariyerlerini bitirmeye çalışmıyoruz! Aynı zamanda biz takım arkadaşıyken, ben yarışlar ve pole pozisyonları kazanıyordum ve o benim hızlı bir sürücü olduğumu bilip, bana saygı duyuyordu.''

''Ben takımdan ayrıldığım zaman, diğerleri yerimi aldı. Belki de, Max başka takım arkadaşlarıyla çalıştıktan sonra bana daha çok saygı duyuyordur. Hiçbir zaman birbirimize antipati duymadık.’’

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Editör Betim Aker

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