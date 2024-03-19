Ricciardo: "Şu anda en büyük önceliğim yarışmak"
Daniel Ricciardo, pistlere dönmesinin ardından tek odak noktasının yarışlar olduğunu söylüyor.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Steven Tee / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, kısa bir aranın ardından geçen yılın ortasında AlphaTauri ile pistlere döndü ve hem iyi hem de kötü anlar yaşadı.
Bu yıla pek de istediği gibi başlayamayan Avustralyalı sürücünün geleceği hakkında pek çok şey söyleniyor.
Ricciardo, The Age'e verdiği bir röportajda şöyle dedi: "Uzun süredir Formula 1'deyim, pek çok araç kullandım ve pek çok şey gördüm."
"Takım geçen yıl bazı zorluklar yaşadı ve ben de tecrübelerimin takım için faydalı olduğunu gördüm. Ekibin bana sorduğu sorular ve tavsiyelerime verdikleri yanıtlar hoşuma gitti. Muhtemelen yıllar boyunca edindiğim bilgi birikimini hafife almıştım."
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team,
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Yaşınız ilerledikçe garajdaki atmosferi ve tüm ekibin çalışma şeklini etkileyebileceğinizi fark ediyorsunuz. Formula 1 takımlarında çalışan yüzlerce insan var ama dünyanın dikkati iki sürücüye odaklanmış durumda. Siz de onlardan birisiniz. Bizler sadece araçları sürmekle kalmıyor, genel havayı etkileme yeteneğine sahibiz ve bunu artık daha net hissediyorum."
Ricciardo'nun McLaren ile son sezonu olan 2022'de aldığı sonuçlar çok kötüydü.
Ricciardo, "2022'nin ortasından itibaren, işsiz kalmıştım ve ne yapacağımı bilmiyordum, neredeyse kalan yarışlarda yer almak istemiyordum çünkü o sezonun bir an önce bitmesini istiyordum."
"Fakat geçen yıl yarışlara döndüğümde, yarışmaktan başka bir şey düşünemediğimi fark ettim çünkü işimden gerçekten keyif alıyordum. Her ne kadar 2022'de zorluklar yaşasam ve bir an önce bitmesini istesem de sporumuza yeniden aşık oldum."
"Şimdi yoluma çıkan her şeyi bir kenara bıraktığım için yeniden enerjik ve hevesliyim. Tekrar antrenman yapmanın cazibesini hissediyorum ama sıkı ve düzgün antrenman yapmak zaman alıyor."
"Şu anda hayattaki önceliklerim yarışmak ve antrenman yapmak. Diğer her şey arka planda kaldı." dedi.
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