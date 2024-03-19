Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Ricciardo: "Şu anda en büyük önceliğim yarışmak"

Daniel Ricciardo, pistlere dönmesinin ardından tek odak noktasının yarışlar olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, kısa bir aranın ardından geçen yılın ortasında AlphaTauri ile pistlere döndü ve hem iyi hem de kötü anlar yaşadı.

Bu yıla pek de istediği gibi başlayamayan Avustralyalı sürücünün geleceği hakkında pek çok şey söyleniyor.

Ricciardo, The Age'e verdiği bir röportajda şöyle dedi: "Uzun süredir Formula 1'deyim, pek çok araç kullandım ve pek çok şey gördüm."

"Takım geçen yıl bazı zorluklar yaşadı ve ben de tecrübelerimin takım için faydalı olduğunu gördüm. Ekibin bana sorduğu sorular ve tavsiyelerime verdikleri yanıtlar hoşuma gitti. Muhtemelen yıllar boyunca edindiğim bilgi birikimini hafife almıştım."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team,

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team,

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yaşınız ilerledikçe garajdaki atmosferi ve tüm ekibin çalışma şeklini etkileyebileceğinizi fark ediyorsunuz. Formula 1 takımlarında çalışan yüzlerce insan var ama dünyanın dikkati iki sürücüye odaklanmış durumda. Siz de onlardan birisiniz. Bizler sadece araçları sürmekle kalmıyor, genel havayı etkileme yeteneğine sahibiz ve bunu artık daha net hissediyorum."

Ricciardo'nun McLaren ile son sezonu olan 2022'de aldığı sonuçlar çok kötüydü.

Ricciardo, "2022'nin ortasından itibaren, işsiz kalmıştım ve ne yapacağımı bilmiyordum, neredeyse kalan yarışlarda yer almak istemiyordum çünkü o sezonun bir an önce bitmesini istiyordum."

"Fakat geçen yıl yarışlara döndüğümde, yarışmaktan başka bir şey düşünemediğimi fark ettim çünkü işimden gerçekten keyif alıyordum. Her ne kadar 2022'de zorluklar yaşasam ve bir an önce bitmesini istesem de sporumuza yeniden aşık oldum."

"Şimdi yoluma çıkan her şeyi bir kenara bıraktığım için yeniden enerjik ve hevesliyim. Tekrar antrenman yapmanın cazibesini hissediyorum ama sıkı ve düzgün antrenman yapmak zaman alıyor."

"Şu anda hayattaki önceliklerim yarışmak ve antrenman yapmak. Diğer her şey arka planda kaldı." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Newey: "RB20'nin avantajı görünmeyen yerlerde"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"

Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"

Formula 1
Avustralya GP
Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum" Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"
Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor

Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor

Formula 1
Avustralya GP
Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor
Sauber, Avustralya'da farklı isimle yarışacak

Sauber, Avustralya'da farklı isimle yarışacak

Formula 1
Avustralya GP
Sauber, Avustralya'da farklı isimle yarışacak Sauber, Avustralya'da farklı isimle yarışacak

Son Haberler

Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"

Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum" Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"
2024 Avustralya GP Yarış Programı: Erken kalkmaya hazır mısınız?

2024 Avustralya GP Yarış Programı: Erken kalkmaya hazır mısınız?

F1 Formula 1
Avustralya GP
2024 Avustralya GP Yarış Programı: Erken kalkmaya hazır mısınız? 2024 Avustralya GP Yarış Programı: Erken kalkmaya hazır mısınız?
Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor

Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor

F1 Formula 1
Avustralya GP
Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor
Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor

Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor

F1 Formula 1
Avustralya GP
Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye