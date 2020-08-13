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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Ricciardo: "Şu ana kadar podyuma çıkamamak çok moral bozucu"

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Ricciardo: "Şu ana kadar podyuma çıkamamak çok moral bozucu"
Ekleyen:
, Editör
13 Ağu 2020 16:03

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, takımın gösterdiği gelişime rağmen podyuma çıkamamasından dolayı moralinin bozulduğunu söyledi.

Avustralyalı pilot, geçen hafta sonunda güçlü geçirdiği ve beşinciliği aldığı Cumartesi günü sonrasında, yarışta yanlış strateji ve "Seb spini" ile beraber puan barajının dışında kalmıştı. 

Ricciardo'ya göre sıralamadaki performansı tek zamanlık bir şey değil: "Bence bu tek seferli alınacak bir sonuç değil. Performansın araçta olduğuna inanıyorum. Her hafta sonu da orada olacak, belki ilk beş içerisinde olmak biraz zor ancak aracımızın her zaman üçüncü sıralama seansına kalacak güçte olduğunu kanıtladığına inanıyoruz."

"Üçüncü seansı sadece bir hafta ile kaçırabiliriz gibi duruyor. Ancak her şey düzgün bir şekilde ilerlerse, orada olacağımızı biliyorum."

"Yarış sonucundan ise pek memnun değilim. Bu biraz utanç verici çünkü bu kadar iyi geçirdiğimiz bir Cumartesi gününden sonra - ki normalde Pazar günleri bizim için daha iyi geçer, hatta sıralamalardaki sorunu çözdüğümüzde yarışta iyi bir sonuç almayı bekliyorduk - böyle olması kötü oldu."

"İki pit stop bizim işimize yaramadı; lastikler çok hassastı, sıcaklıklar çok yüksekti ve durum böyle olunca ikinci set lastik fazla ısındı. Bundan dolayı geri düştükten sonra, bir de spin atınca... kısaca bizim için yolunda gitmeyen bir yarış oldu."

"Yarışı tekrardan yapmış olsaydık ilk stinti uzatıp tek pit stop yapardık, ancak bunu yapmadık ve bu yüzden puan da alamadık."

Yeni getirilen sıralamalardaki motor modu kuralı hakkında düşüncelerini açıklayan Ricciardo, şunları söyledi: "Bunu ilk defa duyuyorum. Verdiğim ilk cevap hayır olurdu, çünkü Cumartesi günü tam performans gitmeyi seviyorum ve sıralamaların asıl amacının da bu olduğuna inanıyorum."

"Ancak hızlı gitme düşüncesi, bir F1 aracının saf performansı olarak da, bir tur boyunca olabildiğince yüksek sesle şarkı söylemeye benziyor. Bu konsepti çok seviyorum, bunun değişmesini hiç istemezdim, ancak daha çok şey öğreneceğiz gibi duruyor!"

Bu sene podyum alamamasının kendisinin moralini bozup bozmadığı sorusuna ise Ricciardo şu yanıtı verdi: "Bu soruya hayır deseydim yalan söylemiş olurdum."

"Eğer karşımıza fırsat çıkmış olsaydı ve bunu elimizden kaçırmış olsaydık, işte o zaman moralim bozulurdu. Ancak çıktığım her yarışta en iyi şekilde mücadele gösterirsem ve buna rağmen her yarışta altıncı olursam, o kadar da üzülmem."

"Ancak tabii ki de orada bulunup kupamın robotla, veya artık nasıl yapıyorlarsa, teslim edilmesini isterim. Bu hissi özledim. Ve büyük ihtimalle ayakkabımdan içeceğim için para cezası da alacağımdır, ama buna değer."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Editör Efe Kahya

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