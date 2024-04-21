Ricciardo: "Stroll'ün kaza hakkındaki düşüncelerini öğrenmeden önce sakindim"

Çin GP'sinin 21. turda Valtteri Bottas'ın aracını pistte durdurması sebebiyle yarışa güvenlik aracı dahil oldu.

6 turun ardından yarış yeniden başladığında Stroll, 14. virajda önündeki Ricciardo'ya arkadan çarptı. Bu temasın ardından her iki araç da hasar almış oldu ve Aston Martin pilotu 10 saniye ceza aldı.

Yarış sonrasında olay hakkında konuşan Ricciardo, sakinleşmesine rağmen Stroll'ün yorumlarının onu sinirlendirdiğini anlattı.

Avustralyalı, "Yavaş yavaş sakinleşmeye başlamıştım ki Lance'in kaza hakkında ne düşündüğünü öğrendim. Ona göre ben bir aptalmışım ve bu benim hatammış."

"Yapmanız gereken tek şey öndeki aracı izlemek. Söylemek istediklerimi söylememek için elimden geleni yapıyorum ve kibar davranıyorum! Ama o böyle düşünüyorsa ben de susmayacağım."

"Belki bir saat içinde, kazadaki suçunu kabul edebilir ama yapmazsa, ne ben ona yardım edebilirim ne de buradaki başka biri."

"Yarış olayları elbette olur, ama güvenlik aracının arkasında böyle bir şey asla olmamalı. Biraz daha anlayışlı olmaya çalışmak için aracını izledim ve fren yapmaya başlar başlamaz, kaskının sağa döndüğünü görebilirsiniz; 14. virajın tepe noktasına bakıyor ve bana bakmıyor bile."

"Ne yaptığını, kafasının nerede olduğunu bilmiyorum ama o durumda tek yapması gereken benim önde olduğumu bilerek davranmaktı. Bakalım medyada ne diyecek, ama üste çıkmaya devam ederse daha fazlasını söyleyeceğim."

"Eğer bir sonraki yarışta ona beş sıra ceza verirlerse ve o yine de beni suçlarsa, bu daha büyük bir sorun olur. Ortalık yatıştığında bundan ders çıkarmasını istiyorum."

"Hepimiz hata yaptık ama sadece kendi yarışını değil, benim yarışımı da mahvettiğini anlaması gerekiyor." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo, genel olarak Çin GP hafta sonunun kendileri için iyi geçtiğini; ancak bunun meyvelerini alamadıklarını ekledi.

"Startta oldukça kötü başladık, bu da açıkçası ilk stintimizi biraz tehlikeye attı."

"Herkes erken pite girdi, biz biraz daha bekledik ve ikinci orta hamuru takar takmaz araç iyileşti. Sadece beş ya da altı tur attığımızı biliyorum ama çok hızlıydı."

"Yarışın ilk birkaç dakikası biraz kötü görünüyordu ama bence geri geliyorduk ve iyi tur zamanları atıyorduk."

"Tabii ki sonunda hayal kırıklığı yaşadık ama 48 saat sonra geriye dönüp hafta sonunu değerlendireceğiz."

"Kesinlikle iyi bir hafta sonu geçirdik, tabii ki bunun bir ödülü yok ama ekip olarak şu anda karnımıza bir darbe almış gibi hissediyoruz. Ancak muhtemelen bundan daha derinlerde, bazı olumlu yönlere sahibiz."